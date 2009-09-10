УПЦ планирует начать диалог с УПЦ КП - решение Синода

Украинская православная церковь планирует начать диалог с Украинской православной церковью Киевского патриархата с целью возобновления единства украинского православия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, такое решение было принято 9 сентября на заседании Священного Синода УПЦ под председательством Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА (САБОДАНА) в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

«Это продолжение курса УПЦ на возобновление единства украинского православия. Мы вступаем в диалог не только с УАПЦ, но и с Киевским патриархатом. И надеемся на плодотворный диалог», - отметил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.

Также он сообщил о создании рабочей группы, на которую Священный Синод возложил ответственность за подготовку к диалогу с представителями УПЦ КП. Председателем группы назначен архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, управляющий делами УПЦ.

Как отметил один из членов группы, сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай ДАНИЛЕВИЧ, говорить о полноценном диалоге можно будет после создания аналогичной группы от УПЦ КП.

«Прежде всего – важно встречаться. Важно обсудить проблемные вопросы, которые существуют между нами, - канонические и экклезиологические. И обсудить пути их решения. Основные вопросы, которые будут затрагиваться в диалоге, – это, наверное, будут вопросы признания таинств, вопросы действительности их хиротоний и вопросы регулирования канонического статуса УПЦ КП – каким образом и на каких условиях они могут присоединиться к канонической церкви», - сказал он.

При этом протоиерей Н.ДАНИЛЕВИЧ обратил внимание на то, что УПЦ готовится к диалогу с УПЦ КП впервые.

«С УАПЦ мы ведем диалог с 1995 года. С УПЦ КП диалога не было вообще, он только начинается», - добавил сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Священный Синод УПЦ решил возобновить диалог с Украинской Автокефальной Православной Церковью.