Константинопольский патриархат может оказаться вне рамок Церкви?

Константинопольский патриархат в случае принятия под свой омофор УАПЦ вместе с ними окажется вне рамок канонической Церкви, считает член Синодальной богословской комиссии Московского патриархата, Межсоборного присутствия РПЦ МП, секретарь Одесской епархии УПЦ протоиерей Андрей НОВИКОВ.

"Если, не дай Господь, последует принятие Константинополем украинских раскольников в общение, то оно не будет иметь никакой канонической силы как неканоническое вмешательство "в чужую епархию", жестко караемое целым рядом канонов", - пишет о. Андрей в статье, переданной 4 сентября в интернет-издание "Интерфакс-религия".

Протоиерей констатирует, что в Константинопольском патриархате "вновь, после небольшой передышки, готовы к антиканоническим действиям по вторжению в юрисдикцию Русской православной церкви". Так, по мнению о. Андрея, нужно расценивать заявления представителей Константинополя о готовности в будущем принять в свою юрисдикцию Украинскую Автокефальную Православную Церковь (в 1995 г. Константинопольский патриархат уже принял под свой омофор зарубежную часть УАПЦ).

Однако представитель УПЦ убежден, что подобное принятие "будет незаконным и имеющим ничтожную каноническую силу". В результате "раскольники как были раскольниками, так ими и останутся", а священноначалие Константинопольской Церкви, "помимо караемого церковным правом вмешательства в чужую область, совершит еще одно церковно-правовое преступление и тяжкий грех против единства Церкви - вступит в молитвенное общение с отлученными от Церкви, что, согласно многочисленным канонам, наказывается низложением и отлучением".



