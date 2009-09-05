В Минске завершился форум религиозных организаций стран Европы и Азии

С 31 августа по 2 сентября 2009 года в столице Беларуси проходил первый региональный форум религиозных организаций государств Европы и Средней Азии в области народонаселения и развития, собравший более 80 участников из 22 стран.

Организатором форума выступил Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), который осуществляет свою деятельность по защите материнского здоровья, борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа, гендерного насилия, бедностью, содействию равному доступу людей к социальным и экономическим благам на протяжении 30 лет в более чем 70 странах мира.

Форум объединил представителей христианских Церквей, иных религиозных организаций, общин и групп, которые поделились многолетним опытом работы в сферах социального служения, милосердия, помощи нуждающимся, духовного просвещения, защиты семейных ценностей и традиционной нравственности.

С приветственным словом к собравшимся обратился Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет, который отметил важность обсуждения вопросов, связанных с защитой семьи и семейных ценностей, а также рассказал об имеющемся опыте работы в Беларуси межконфессиональной миссии «Христианское социальное служение». «Именно семья как связующий состав народа; именно система взаимоотношений ее членов, а также позиция государства в отношении к институту семьи были и остаются в истории человеческого рода тем мерилом, которым определяется жизнеспособность общества в целом, степень социально-политической развитости государства и характер межличностных связей людей и поколений», – считает владыка.

Участники форума обсудили направления взаимодействия и партнерства религиозных общин и ЮНФПА, выработали рекомендации для дальнейшего сотрудничества, а также рассмотрели перспективы создания межрелигиозной сети по вопросам развития и народонаселения на региональном и международном уровне.