3 сентября 2009 года в помещении Главной синагоги города Киева состоялось заседание Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

Как сообщает сайт Института религиозной свободы, встреча глав и представителей конфессий прошла под председательством Главного раввина Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины Якова Дов Блайха. Кроме вопросов организации очередной встречи глав конфессий Секретариат Совета обсудил правительственные законодательные инициативы и другие важные вопросы.

Участники заседания положительно восприняли информацию о рассмотрении Правительством вопроса о снижении тарифов на природный газ для религиозных организаций до уровня, как для населения.

Также члены Секретариата ВСЦиРО проанализировали принятые Кабинетом Министров за последний период решения, которые стали результатом диалога Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций во время последней встречи в июле этого года. Отдельное внимание получили правительственные законодательные инициативы и ход разработки других важных для религиозного сообщества законодательных актов.

В ходе заседания его участники также заслушали отчет председателя Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Василия Костицкого о результатах работы этого ведомства в течение года. В частности речь шла о реализации положений Меморандума о сотрудничестве между Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций и Национальной комиссией, подписанного в декабре 2008 года и дальнейшего углубления сотрудничества в практической плоскости.

Отдельно Секретариат ВСЦиРО рассмотрел вопросы организации выездного заседания Совета, которое состоится в середине октября этого года в нестандартном, по сравнению с предыдущей практикой, формате. Участники встречи договорились о необходимости подготовки нескольких обращений к общественности и органам власти по различным актуальным вопросам общественной жизни, которые будут представлены на утверждение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

В заседании приняли участие главы и полномочные представители Объединения иудейских религиозных организаций Украины, Украинской Православной Церкви – Киевский Патриархат, Украинской Греко-Католической Церкви, Украинской Автокефальной Православной Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан – баптистов, Церкви христиан веры евангельской Украины, Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, Украинской Христианской Евангельской Церкви, Украинской Лютеранской Церкви, Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины, Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви и Духовного управления мусульман Украины, а также руководство и представители НЭК по вопросам защиты общественной морали и общественной организации «Институт религиозной свободы».