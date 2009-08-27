В Чернигове рукоположили священника для Белорусской автокефальной церкви

В Чернигове рукоположен священник для "катакомбной" Белорусской автокефальной церкви.

Как сообщает газета "Сиверщина", в старинном храме св. вмц. Параскеви-пятницы в Чернигове состоялось архиерейское богослужение епископа Новоградского и Северно-американского Белорусской автокефальной православной церкви Святослава (Логина).

В тот же день был рукоположен священник для этой церкви. Осуществлять свое служение отец скорее всего будет подпольно, потому что на территории Беларуси эта церковь является гонимой.

Богослужение, на котором присутствовали представители местной белорусской общины, проходило на белорусском языке.