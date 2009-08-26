Открылась обновленная версия сайта Всемирного совета церквей

У международной экуменической организации - Всемирного совета церквей (ВСЦ) появился новый сайт с реконструированным дизайном, сообщает Седмица.Ru.

По данным директора по коммуникациям ВСЦ Марка Бича, сайт в сутки посещают две с половиной тысячи человек. В прошлом году зарегистрировано 800 тысяч пользователей из 227 стран мира.

Большая часть информации на сайте www.oikoumene.org доступна на английском, немецком, испанском и французском языках.

Посетителям сайта дается представление о том, что такое ВСЦ и чем он занимается, раскрывается ведущие направления его деятельности.

Сайт предлагает своим читателям новостную информацию и тематические доклады. Причем, его посетители могут не только довольствоваться чтением новостей, но и сами комментировать те или иные события.