Мусульмане США арендуют синагоги для совершения молитв

Мечети американского штата Вирджиния в Рамадан переполнены верующими, поэтому часть мусульман приходит молиться в синагоги, сообщает Седмица.Ru.

"Мы молимся, а спустя несколько часов они встречают Шабат и молятся сами", - говорит Ризван Джака, духовный лидер общины мечети в Стерлинге, в интервью "Washington Post".

В прошлом году мусульманское сообщество тоже арендовало синагоги, чтобы вместить растущее число практикующих мусульман. В Вирджинии есть несколько мечетей, но они никак не вмещают всех желающих. Поэтому мусульманам приходится, помимо синагог, арендовать залы для торжественных приемов в отелях и офисные площади.

"Наше сообщество многочисленно, но не обладает большими деньгами", - говорит один из местных мусульманских лидеров Мухаммад Мехбуб.

Многие считают, что проведение намазов-таравих (специальный намаз месяца Рамадан) в иудейских синагогах помогает улучшить отношения между двумя религиозными сообществами Америки. "Пророк Исайя говорит, что наши дома должны быть местами молитвы для всех людей, - говорит раввин Роберт Носанчук из иудейской конгрегации Северной Вирджинии. - Не знаю, мог ли Исайя представить, что мы будем принимать в синагоге на Рамадан, но в этом и есть основная идея".

Проведение намазов в синагоге помогло культурному обмену между сообществами – в частности, имамы и раввины периодически менялись местами и проводили проповеди на тему общих ценностей для иудеев и мусульман.