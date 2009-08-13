Представитель Киевской митрополии принял участие в богословской конференции в Великобритании

Председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви архимандрит Кирил (Говорун) принял участие в богословской конференции в Великобритании.

Как сообщает сайт УПЦ, с 10 по 13 августа в пастырском центре в честь Всех Святых Вестминстерской епархии Римско-католической Церкви в предместье Лондона Колне состоялась ежегодная конференция Православно англиканского содружества святых Албания и Сергея. Нынешняя конференция была посвящена теме «Бог, творение и космос».

В конференции по приглашению Содружества и по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира принял участие председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви архимандрит Кирил (Говорун), который выступил с докладом на тему «Конвергенция между наукой и богословием - святоотеческий подход».

11 августа состоялась экскурсия участников конференции в собор святого Албания, где был отправлен православный молебен перед мощами этого первого мученика на Британской земле. Также православные участники конференции совершили 12 августа Божественную литургию и панихиду по умершим членам Содружества.