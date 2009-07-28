В Тернополе представители разных конфессий отправили молебен

В Тернополе по случаю Дня крещения Киевской Руси состоялся общий молебен с участием представителей разных конфессий. Как передает корреспондент УНИАН, молебен провели на набережной Тернопольского озера возле деревянного креста, установленного в прошлом году в честь 1020-летия крещения Киевской Руси–Украины. Молебен провели священники УГКЦ, УАПЦ, УПЦ КП, участие в мероприятии приняли представители областной и тернопольской городской власти и общественность. Участники богослужения молились за Украину, за ее мир и благополучие, духовный рост. Обращаясь к собравшимся, священники отметили важность христианской веры в жизни украинского народа, в том, что только во времена независимой Украины христианская вера нашла должное почетание в государстве, свидетельством чего есть установление официального Дня крещения Киевской Руси, а также призвали к межконфессиональному согласию и христианской любви.

После завершения молебна было зачитано приветствие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по случаю Дня крещения Руси-Украины.