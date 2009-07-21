Патриарх Варфоломей I призвал к сотрудничеству с католиками

Константинопольский Патриарх Варфоломей I, выступая 19 июля на XIII Ассамблее Конференции Европейских Церквей (КЕЦ) в Лионе, подчеркнул необходимость более глубокого и конструктивного взаимодействия КЕЦ с Советом Епископских Конференций Европы - структурой Католической Церкви, которая не является членом КЕЦ. Об этом сообщает Богослов. ru.

Глава Вселенского Патриархата высказался за создание общего совета, объединяющего всех христиан Европы, включая католиков. «Мы убеждены, что конференция всех Церквей Европы сможет нам лучше ответить на святой призыв о церковном единстве», - заявил он.

Общая структура, по его мнению, будет более эффективно помогать современному человеку преодолевать сложные проблемы и способствовать усилению христианского влияния в общеевропейских структурах, которое важно не только для Церквей, но и для народов Европы.

Архиепископ Лионский кардинал Филипп БАРБАРЕН пообещал Вселенскому Патриарху Варфоломею I, что лично проинформирует о его инициативе Папу Бенедикта XVI.

Напомним, что 11 октября 2008 года Русская Православная Церковь объявила о приостановке своего участия в КЕЦ. Причиной стало нежелание руководящих органов КЕЦ рассматривать заявку на членство в ней Эстонской Православной Церкви, являющейся самоуправляемой Церковью в составе Московского Патриархата.