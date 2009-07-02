Генеральные секретари Епископских Конференций соберутся во Львове

9 -- 13 июля во Львове-Брюховичах состоится 37-й Съезд Генеральных секретарей Епископских Конференций Европы. Об этом сообщает www.ugcc.org.ua. Участниками встречи будут около сорока лиц из тридцати шести стран Европы. Украину будут представлять Владыка Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода Епископов УГКЦ, и Владыка Марьян Бучек, Секретарь Конференции Римо-Католицческих Епископов Украины. Будет председательствовать на заседаниях о. Дуарте да Кунья, Генеральный секретарь Совета Епископских Конференций Европы.



Генеральные секретари Епископских Конференций Европы встречаются раз в году в разных странах для обсуждения тех или других неотложных проблем, стоящих перед Католической Церковью в Европе. Главная цель встречи в Украине -- лучше познать Украинскую Греко-католическую и Римо-католицьку Церкви, их отношения с другими Церквями, присутствующими в Украине, государственной властью.



Во время рабочих сессий в частности будут обсуждены такие темы:

Священник: его жизнь и миссия;

Социальная доктрина Церкви и современный кризис в Европе;

Церковь и политические структуры Европы;

Эвтаназия;

Церковь в масс-медиа;

Однополые «браки»;

Мировой День молодежи 2010 в Мадриде (Испания).



