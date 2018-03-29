Религиозная среда Украины характеризуется наличием различных межконфессиональных организаций. Одной из немногих публикаций на эту тему была статья «Кто есть кто в религиозном сообществе»,размещенная на сайте РИСУ в апреле 2005 года. Итак, с того времени прошло четыре года, и есть необходимость обновить информацию о межконфессиональных образованиях в Украине.

Следует отметить, что этот обзор не охватывает межконфессиональные консультативно-совещательные советы, которые функционируют на местном уровне – при местных государственных администрациях или самостоятельно. Также предметом нашего рассмотрения не являются специализированные межконфессиональные объединения со статусом юридического лица, образованные конфессиями с целью реализации узконаправленной цели, такие как, к примеру, Украинское Библейское Общество и Христианская межконфессиональная миссия тюремного служения и т.д.

Итак, на сегодня в Украине действуют следующие межконфессиональные институции: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, Совещание представителей христианских Церквей Украины, Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины, Украинский межцерковный совет, Всеукраинский Совет Христианских Церквей и Совет представителей Духовных управлений и центров мусульман Украины при Госкомнацрелигий. Наиболее известными и влиятельными в обществе среди указанных межконфессиональных институций являются Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций и Совещание представителей христианских Церквей Украины.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) был образован в декабре 1996 года, как представительский межконфессиональный консультативно-совещательный орган с целью объединения усилий Церквей и религиозных организаций в сфере духовного возрождения Украины, координации межцерковного диалога как в Украине, так и за ее пределами, участия в разработке проектов нормативных актов по вопросам государственно-конфессиональных отношений, осуществления комплексных мероприятий благотворительного характера. ВСЦиРО функционирует на принципах равенства и равноправия, уважения к внутренним правилам и традициям всех действующих в рамках Конституции Украины религиозных организаций и является независимым от органов государственной власти Украины, политических партий, других общественных формирований и их руководящих органов.

На данный момент в состав ВСЦиРО входят 19 Церквей и религиозных организаций, что составляет более 90% религиозной среды Украины.

Членами ВСЦиРО являются: Всеукраинский Союз Объединений евангельских христиан – баптистов, Всеукраинский Союз Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников (другое официальное название – Церковь христиан веры евангельской Украины), Духовное управление мусульман Крыма, Духовное управление мусульман Украины, Духовный центр мусульман Украины, Закарпатская Реформаторская Церковь, Немецкая евангелическо-лютеранская Церковь Украины, Объединение иудейских религиозных организаций Украины, Римско-Католическая Церковь в Украине, Союз свободных Церквей христиан веры евангельской Украины, Украинская Автокефальная Православная Церковь, Украинская Греко-Католическая Церковь, Украинская епархия Армянской Апостольской Церкви, Украинская Лютеранская Церковь, Украинская Православная Церковь, Украинская Православная Церковь – Киевский патриархат, Украинская Унионная Конференция Церкви адвентистов седьмого дня, Украинская Христианская Евангельская Церковь, Украинское Библейское Общество.

Основной формой работы Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций являются заседания. На заседания Совета могут приглашаться с правом совещательного голоса представители религиозных центров, которые не вошли в состав ВСЦиРО, а также представители соответствующих органов государственной власти Украины или общественных организаций. Председательствуют на заседаниях члены Совета поочередно.

Для предварительной проработки вопросов, которые вносятся на рассмотрение руководителей Церквей и религиозных организаций, в Совете функционирует Секретариат, состоящий из уполномоченных представителей конфессий – членов Совета. Кроме того, в составе ВСЦиРО функционирует Комиссия по социальным вопросам и Рабочая группа по вопросам реституции имущества религиозных организаций.

В течение 2005 – 2009 годов состоялось несколько встреч ВСЦиРО с представителями государственных органов власти: с Президентом Украины Виктором Ющенко (июнь 2005 г. и март 2006 г.), с Премьер-министром Украины Юлией Тимошенко (апрель 2008 г.), с Председателем Верховной Рады Украины Александром Морозом (октябрь 2006 г.) и парламентскими фракциями БЮТ (октябрь 2006 г.) и Партии регионов (ноябрь 2006 г.), на которых обсуждались актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений и защиты общественной морали в Украине.

Совещание представителей христианских Церквей Украины

Совещание представителей христианских Церквей Украины (Совещание Церквей) было образовано в декабре 2003 года. Согласно Декларации о создании Совещания Церквей, главной его целью является содействие распространению в Украине основ христианства и религиозной свободы, развитие диалога между христианами по возрождению христианской морали в обществе, преодоление последствий советского атеизма и тоталитаризма и установления партнерских отношений между государством и Церковью для развития гражданского общества.

Задачами Совещания Церквей являются подготовка взаимосогласованных предложений по усовершенствованию действующего законодательства – в первую очередь по вопросам, касающимся религии и морали, содействие межконфессиональному взаимопониманию и согласию в обществе; организация и проведение конференций, семинаров, совещаний и т.д. по вопросам духовности, применения и соблюдения законодательства; содействия всестороннему освещению религиозной жизни в Украине средствами массовой информации; налаживание сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления, политическими партиями и общественными организациями.

Основной формой работы Совещания Церквей являются заседания. Председательствуют на заседаниях члены Совещания Церквей поочередно, а решения принимаются путем консенсуса.

На данный момент в состав Совещания Церквей входят представители: Украинской Православной Церкви – Киевский патриархат, Украинской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине, Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников, Украинской Христианской Евангельской Церкви, Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан – баптистов, Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан – баптистов Украины и Украинской Лютеранской Церкви. Для Церквей, которые не присоединились к Декларации о создании данного межцерковного совещательного органа, но желали бы участвовать в его работе, предусматривается статус наблюдателей.

В 2008 году Совещание Церквей провело встречи с Министром образования и науки Украины Иваном Вакарчуком и Министром охраны здоровья Украины Василием Князевичем, которые дали импульс развитию отношений между указанными министерствами и конфессиями.

Украинский межцерковный совет

Украинский межцерковный совет (УМС) был образован в мае 2003 года. Целью деятельности УМС является защита интересов христианских Церквей, отстаивание христианских принципов и влияние на общество для распространения христианской веры. В отличие от ВСЦиРО эта институция, так же как и Совещание Церквей, объединяет исключительно христианские Церкви.

Членами УМС являются представители протестантских объединений, в основном пятидесятническо-харизматического направления. В последние годы в УМС произошли некоторые организационные изменения, направленные на повышение эффективности его деятельности – принят новый устав межцерковных отношений, введены и проведены выборы на должности председателя и исполнительного секретаря УМС и прочие.

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ) был образован в апреле 2006 года путем подписания руководителями евангельских Церквей соответствующей Декларации. СЕПЦУ является представительским межконфессиональным консультативно-совещательным органом, который действует на общественных началах. Целью создания Совета является объединение усилий евангельских протестантских Церквей (объединений), которые подписали Декларацию о создании СЕПЦУ, с целью защиты принципов свободы совести и вероисповедания, равенства всех религиозных организаций в своих правах, распространение христианских ценностей и морали.

В состав СЕПЦУ входят руководители Церквей (религиозных объединений) Украины, которые подписали Декларацию в порядке, предусмотренном Положением о Совете. В своем составе СЕПЦУ объединяет свыше 80% всей общности протестантских Церквей Украины.

В настоящее время членами Совета являются: Всеукраинский Союз Объединений евангельских христиан – баптистов, Всеукраинский Союз Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников, Украинская Унионная Конференция Церкви адвентистов седьмого дня, Украинская Христианская Евангельская Церковь, Союз свободных Церквей христиан евангельской веры Украины, Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан – баптистов Украины, Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан Украины, Украинская Лютеранская Церковь.

Всеукраинский Совет Христианских Церквей

Всеукраинский Совет Христианских Церквей (ВСХЦ) был создан в 2007-2008 годах. Согласно своему Положению ВСХЦ является советом пасторов христианских Церквей Украины, которые являются полномочными представителями Духовных Советов городов (областных центров). Таким образом, Духовные Советы городов (областных центров) составляют основу ВСХЦ.

В состав ВСХЦ входят преимущественно представители некоторых пятидесятнических и харизматических религиозных общин Украины. Духовные Советы городов ВСХЦ действуют в Днепропетровске, Николаеве, Кировограде и других городах.

Рабочим органом ВСХЦ является Конференция, а постоянно действующим – Секретариат, который состоит из секретарей-координаторов Духовных Советов городов. ВСХЦ имеет целью способствовать взаимодействию христианских Церквей в сфере распространения идей и принципов христианского мировоззрения в обществе.

Совет представителей Духовных управлений и центров мусульман Украины при Госкомнацрелигий

Совет представителей Духовных управлений и центров мусульман Украины при Госкомнацрелигий (Совет) образован в апреле 2009 года, как представительский, консультативно-совещательный орган мусульман Украины при Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий.

Согласно Положению о Совете целью его создания является: содействие развитию мусульманской уммы, как всеукраинского, так и регионального сообщества общин мусульман Украины; укрепление взаимопонимания и взаимоуважения между всеми мусульманскими организациями Украины; координация взаимодействия и диалога между духовными управлениями и центрами мусульман Украины с органами государственной власти.

Членами Совета являются представители официально зарегистрированных в Украине духовных управлений и центров мусульман Украины. На данный момент членами Совета являются представители: Духовного управления мусульман Крыма, Духовного управления «Киевский муфтият» и Духовного управления мусульман «Умма».

Следует отметить, что Духовное управление мусульман Украины и Духовный центр мусульман Украины не входят в состав этого Совета, однако, как указывалось выше, они вместе с Духовным управлением мусульман Крыма входят в состав ВСЦиРО.

Совет мусульман возглавляет Председатель, который избирается членами Совета сроком на год. Представители одного Духовного управления или центра не могут председательствовать в Совете в течение двух лет после окончания полномочий относительно председательства в Совете. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для организационного обеспечения своей работы Совет может создавать рабочий орган - Секретариат.

В завершение следует отметить, что за последние несколько лет в Украине наблюдается углубление межконфессионального диалога и сотрудничества Церквей и религиозных организаций в различных сферах общественной жизни. Межконфессиональные консультативно-совещательные органы, которые уже выстроили формат своего сотрудничества и необходимые доверительные отношения, за это время проработали много актуальных вопросов государственно-конфессиональных отношений и направлений в области защиты нравственных основ общества. Другие новосозданные межконфессиональные институции часто возникают как альтернатива уже действующим, но тоже заслуживают внимания в своих попытках найти формы и пути сотрудничества в отдельных прослойках религиозной среды.

Так или иначе наличие, а тем более развитие, межконфессионального диалога в Украине очевидным образом является положительным фактором для утверждения в нашем обществе толерантных взаимоотношений, мирной атмосферы сосуществования и взаимодействия представителей различных конфессиональных направлений и формирования конструктивного партнерского сотрудничества Государства и Церкви, как общественных институтов.

Александр ЗАЕЦ, «Институт религиозной свободы », специально для УНИАН