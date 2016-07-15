Секретарь Папского Совета по межрелигиозному диалогу посетил исламский университет Аль-Азгар

После визита в Ватикан Ректора университета и Великого Имама мечети Аль-Азгар профессора Ахмеда Мухаммеда аль-Таиба и его встречи со Святейшим Отцом, которая состоялись в конце мая, в среду, 13 июля 2016 г., этот один из главных мировых центров исламского богословия суннитского толка, имеющий филиал в столице Египта городе Каир, посетил Секретарь Папского Совета по межрелигиозному диалогу архиепископ Мигель Анхель Аюсо Гіхот, сообщает Радио Ватикана.

В сообщении этого ватиканского ведомства отмечается, что в рамках визита состоялись встречи с лицами, ответственными за диалог. Секретарь Папского Совета по содействию межрелигиозному диалогу передал приветствие от Святейшего Отца и обсудил с собеседниками время и способ проведения следующей встречи, что означает возобновление диалога между этими институтами, который был прерван несколько лет назад. Архиепископа Аюсо Гіхота сопровождал Апостольский Нунций в Египте архиепископ Бруно Мусаро.

«Встреча, которая состоялась в действительно сердечной атмосфере, пролила свет на важность искреннего и плодотворного диалога между этим ведомством и важным суннитским институтом и сотрудничества, в центре которого будет находиться добро человечества, и которое сможет укрепить связи между христианами и мусульманами», – говорится в коммюнике Папского Совета по межрелигиозному диалогу.