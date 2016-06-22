Совет Церквей пригласил Папу в Украину

Члены Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций во время встречи с кардиналом Пьетро Паролином, Государственным секретарем Ватикана, в Киеве попросили передать приглашение Папе Франциску посетить Украину.

Эту просьбу озвучил Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук, сообщает Институт религиозной свободы.

“Хотим поблагодарить, – обратился он к гостю, – что вы не только привезли от Папы Франциска доброе слово, но и дали старт хорошему делу, которое он лично инициировал, чтобы быть рядом, быть солидарным, быть вместе с Украиной, с детьми Украины, которые сегодня стали жертвами несправедливой агрессии. Прошу передать Святейшему Отцу приглашение приехать в Украину. Его приглашает не только Католическая Церковь, но и весь Всеукраинский совет Церквей и все верующие люди Украины”.

“Мы надеемся, что ...будем иметь возможность посетить тот город, который называют вечным, – Рим, Апостольскую столицу, чтобы мы имели возможность свидетельствовать об Украине от имени Украины, потому что, к сожалению, в последнее время много происходило вокруг Украины без ее участия. Надеемся, что весь мир, не только светские правители, но и религиозные лидеры всего мира, познают через свой опыт, через свидетельство – истину о том, что происходит в Украине и почему происходит”, – отметил архиепископ Евстратий (Зоря), Секретарь Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата.

Архиепископ Евстратий также отметил, что Украина и Католическая Церковь имеют общие вызовы, потому что Украина – это неотъемлемая часть Европы. “И один из таких вызовов – это агрессия секуляризма против веры, Церкви, против вероисповедания. Наша страна пережила это недавно. Поэтому мы имеем определенный опыт, которым можем поделиться”, – подчеркнул иерарх УПЦ КП.

Представитель Объединения иудейских религиозных организаций Украины Геннадий Билорицкий призвал, чтобы Католическая Церковь, направила свои силы на установление мира в Украине и в мире. Он присоединился к своим коллегам с просьбой увидеть Папу Франциска в Украине или “нас у вас, это как Богу будет угодно”.

Председатель Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим заверил Госсекретаря Ватикана, что граждане мультинациональной Украины едины и смотрят на Украину как на новое государство, которая может быть образцом для многих, но на основе торжества справедливости.

В своей речи кардинал Пьетро Паролин от имени Папы Франциска поздравил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций с 20-летним юбилеем деятельности.

“Совет отмечает двадцатую годовщину своего основания. Позвольте направить вам от имени Папы Франциска наилучшие пожелания и поздравления по случаю этого важного юбилея”, – сказал он.

По словам кардинала, этот юбилей “означает годы встреч, несмотря на трудности и недоразумения”. “И теперь Совет Церквей считается неотъемлемой частью украинского общества, которое обращает на нее свой взгляд, чтобы получить знаки веры и надежды, что на них может полагаться”, – отметил представитель Ватикана.

“Пройден долгий путь, и остается еще большой путь впереди. От начала христианства на этих землях, от великого события Крещения киевского князя Владимира и Киевской Руси вплоть до распространения веры на всех прилегающих территориях Евангелие не перестает проповедоваться и не перестает строить вашу историю и вашу культуру, глубоко насыщая ее”, – считает кардинал.

Представитель Апостольской Столицы отметил: “В настоящее время необычных трудностей, усиленных бременем институциональной, финансовой и морального кризиса, это вызывает огромные страдания, – и мы, религиозные сообщества, призванны к беспрецедентной ответственности”.

“Поэтому передаю вам братские объятия Папы Франциска, который поручил мне обменяться братскими объятиями с каждым из вас и с сообществами, которые вы представляете. Пусть Бог нам помогает и благословит всех нас!” – сказал кардинал.

Напомним, Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин находился в Украине с 15 до 20 июня, чтобы выразить солидарность Папы Франциска с украинским народом, который страдает от войны. Как известно, по инициативе Папы во всех церквях Европы собиралась помощь для Украины, которая будет распределена среди нуждающихся и пострадавших от российской агрессии.