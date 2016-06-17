На Всеправославном соборе украинский вопрос рассматривать не будут

На Всеправославный собор, который откроется в субботу на Крите, продолжают съезжаться главы поместных церквей. Как сообщает официальный сайт собора, уже прибыли, патриарх Иерусалимский Теофил, патриарх Сербский Ириней, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, архиепископ Албании Анастасий, архиепископ Чешских земель и Словакии Ростислав и архиепископ Кипра Хризост.

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл на Крит 15 июня.

Как сообщалось, отложить Собор предложили Болгарская, Антиохийская, Грузинская и Русская церкви, которые не будут участвовать в нем. Сербский патриархат заявил, что оставляет за собой право покинуть мероприятие "если церкви, которые примут участие в Соборе (...) откажутся принимать во внимание все вопросы, проблемы и разногласия"

Всего же всеправославный собор на Крите призван объединить лидеров 14 независимых православных церквей. Варфоломей выразил надежду на то, что предстоятели церквей еще изменят свое решение и присоединятся к участникам Собора.

В состав делегации Вселенского Патриархата входят иерархи православных церквей в Финляндии, США, Кореи, Германии, глава экзархата православных приходов русской традиции в Западной Европе архиепископ Хариупольский Иоанн, а также глава православных украинцев в США митрополит Иерапольский Антоний и глава православных карпатороссов в США епископ Григорий Нисский. Ожидается прибытие глав церквей Румынии, Польши, Александрии. Формально открытие собора состоится в понедельник, 20 июня, в Православной академии Крита. Собор продлится до 27 июня.

В повестке дня Собора шесть тем: отношений православной церкви с остальным христианским миром, к посту, браку, церковной миссии в современном мире, окормлению православных в диаспоре, способы провозглашения автономии православных церквей. Отдельно предполагалось еще принять послание Собора.

Вопрос признания Киевского патриархата канонической церковью не будет рассматриваться на Крите из-за жесткой позиции РПЦ.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем парламент попросил Варфоломея об автокефалии. В УПЦ КП питают надежды, что после конфликта между Вселенским и Московским патриархатами вокруг Всеправославного Собора, Константинополю ничего больше не помешает даровать автокефалию Украине. А также почему Всеправославный собор стал причиной глобального конфликта церквей

Итог противостояния Московского и Константинопольского патриархатов станет определяющим для церковной жизни Украины.

"Страна"