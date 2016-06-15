Патриарх Варфоломей сегодня прибывает на Крит, чтобы проводить Всеправославный Собор

Патриарх Константинопольский Варфоломей в среду прибывает на Крит проводить Всеправославный Собор, сообщила пресс-служба Собора.

"Православная церковь всего мира собирается сделать первый шаг в направлении исторического единства на Крите. Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей прибудет на греческий остров 15 июня в 13 часов, где он созовёт Святой и Великий Собор Православной Церкви, который станет первым собранием предстоятелей Православных Церквей всего мира за последние 1000 лет. Другие Представители Автокефальных Православных Церквей прибудут 16 июня", — говорится в сообщении.

Темы повестки дня Собора были предметом обсуждения на протяжении более 50 лет в работе межправославных подготовительных комиссий и Всеправославных предсоборных совещаний.

В рамках подготовки к Всеправославному собору патриарх Константинопольский Варфоломей созвал Собрание предстоятелей православных поместных церквей в православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези (Женева) с 21 по 28 января 2016 года, сообщили в пресс-службе.

Несколько месяцев назад было запланировано провести также малое собрание предстоятелей 17 июня.

В понедельник Русская православная церковь (РПЦ) вслед за рядом других поместных церквей — Болгарской, Антиохийской, Грузинской и Сербской — предложила перенести намеченный на вторую половину июня Всеправославный собор. Иерархи РПЦ выразили обеспокоенность отсутствием "согласия блаженнейших предстоятелей всех общепризнанных поместных автокефальных православных церквей" участвовать в соборе. В свою очередь в оргкомитете Собора заявили, что решение РПЦ не повлияет на его проведение.

РИА Новости