Кто развалил Всеправославный собор?

Русская православная церковь не будет участвовать в Всеправославном соборе, который должен пройти на острове Крит 16-27 июня. Соответствующее сообщение патриархата должно появится в ближайшие дни. Об этом заявил вице-президент Русского центра духовного и культурного наследия «Иерусалим» Олег Фомин со ссылкой на источник в патриархии, сообщает «Русская планета».

Ранее от участия в соборе отказались Болгарская и Антиохийская православные церкви. Сербская православная церковь уже обратилась к Константинопольской патриархии с просьбой перенести время проведения Собора.

Член Общественной Палаты России, протоиерей Всеволод Чаплин признался в интервью НСН, что уже нет смысла спасать этот собор:

«Подготовка к нему велась кулуарно, долгие десятилетия, во время которых оторвались чувства большинства верующих. Именно поэтому сегодня подготовка к собору испытывает большие трудности. Конечно, сегодня многие пытаются спасти этот собор, но стоит ли его спасать – это огромный вопрос», ? считает протоирей.

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев объяснил НСН из-за чего Всеправославный собор оказался в такой ситуации:

«Не надо представлять Московскую патриархию в качестве волшебного генератора всех событий и новостей православного мира. На самом деле, планирование проведения православного собора оказалось, к сожалению, довольно бессодержательным. Когда 60 лет назад начинали планировать этот собор, то было предложено 100 страшно интересных тем, в которых были и серьёзные решения, и серьёзные обоснования. Затем одна за другой эти темы начали исчезать, потому что высокие представители церквей забоялись, что их обвинят в обновленчестве. И вот так, прикрываясь непониманием простолюдинов, потихонечку из повестки дня ушли все важные темы, а в итоге осталась пустота. Но даже эта пустота, где были просто вежливые фразы по поводу других христианских церквей, вызвала движения протеста практически у всех православных церквей. И у грузин, и у болгар, и у сербов, и у греков, и у нас, и на Украине. Здесь я вижу вопрос общих проблем православия, а не интриги Московской матриархии», ? считает собеседник НСН.

По словам Кураева, ситуация с Всеправославном собором очень напоминает ситуацию со вступлением России в ВТО:

«Пока официальная позиция Константинополя и его спикеров такова: даже если кто-то не появится на соборе, то всё равно его проведут. В чём тут опасность? Когда Россия вступала во Всемирную торговую организацию, то она была создана до нас и без нас. При нашем вступлении в неё выяснилось, что мы должны принять уставы, договоренности и правила, к выработке которых мы не имели ни малейшего отношения. Договариваться предстояло не только с организацией, но и с каждым её участником. На это ушли десятилетия. Здесь похожая ситуация. Константинополь решил, что пусть эти русские, болгарские, сербские варвары не приезжают, а мы проведём саммит греческих церквей. Ну, не будет арабской церкви, не будет болгар, сербов, грузин и русских, зато греческий междусобойчик примет решение, которое все потом должны будут принять», ? резюмировал протодиакон в беседе с НСН.

Напомним, практическая работа по подготовке Всеправославного собора ведётся с перерывами с сентября 1961 года. На собор должны прибыть по 24 архиерея от каждой из 14 поместных православных церквей.

Всеправославный собор созывает Константинопольская православная церковь. Несмотря на то, что Константинополь является традиционным местом проведения соборов, из-за сложной геополитической ситуации в мире было избрано другое место — греческий остров Крит.

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