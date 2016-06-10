Сербская церковь предлагает считать Всеправославный собор предсоборным межправославным советом

В пресс-службе Сербской православной церкви (СПЦ) подтвердили в пятницу, что предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл был заранее оповещен о предложении СПЦ отложить проведение Всеправославного собора на Крите.

Текст письма Сербского патриарха Иринея, направленного Патриарху Константинопольскому Варфоломею, был доставлен также "всем предстоятелям православных Церквей и их Священным синодам", включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В письме, доставленном главам всех поместных православных Церквей, говорилось, что СПЦ "чувствует затруднение участвовать в созванном Святом и Великом соборе и предлагает его отложить на некоторое время", сообщает ТАСС.

СПЦ предлагает считать предстоящее собрание на Крите не Собором, а "предсоборным межправославным советом с целью дополнительной подготовки к Собору и улучшения его текстов или, более того, в качестве начального этапа всего соборного процесса". Этот соборный процесс, пишет патриарх Ириней, "должен быть завершен в продолжении, в следующей фазе, после того, как будут устранены разногласия и будут достигнуты консенсус и единомыслие Церкви".

В качестве причин такого предложения об отсрочке Собора Сербский патриарх отметил "недовольство и критические замечания некоторых поместных Церквей об отдельных, в предсобороный период подготовленных текстах".

В письме также указывается на "бесповоротное решение Антиохийской и Болгарской патриархии воздержаться от участия в Соборе" и на "проблемы в отношениях и общении между Церквами".

Как известно, на прошлой неделе синод Болгарской церкви констатировал невозможность проведения Всеправославного собора в установленные сроки из-за нерешенности ряда ключевых вопросов. До этого с критикой формулировок соборных документов выступили ряд иерархов Элладской, Грузинской и нескольких других поместных Церквей, а архиерейский синод РПЦ за границей указал на "серьезные недоработки" в этих текстах. В связи с этим Русская православная церковь предложила не позднее 10 июня созвать "экстренное всеправославное предсоборное совещание" в связи с "чрезвычайным положением", сложившимся в ходе подготовки Всеправославного собора. Уже на этой неделе от участия в Соборе отказались сразу две поместные Церкви - Антиохийская и Сербская. Одной из причин этому стало то, что ряд соборных документов не устроил их.

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