Грузинский патриархат примет решение о своем участии или неучастии во Всеправославном соборе 10 июня

Грузинский патриархат проведет специальное заседание Синода, на который вынесет вопросы, связанные со Всеправославным собором. Заседание пройдет в пятницу, 10 июня, сообщает официальный сайт Грузинского патриархата.

Ранее уже два патриархата - Болгарский и Антиохийский - официально объявили о своем неучастии в соборе. Священный Синод Московского патриархата предложил провести экстренное Всеправославное предсоборное совещание. Он указал на то, что неучастие в соборе хотя бы одной из поместных Церквей делает проведение собора невозможным. Однако Константинопольский патриархат отклонил предложение РПЦ.