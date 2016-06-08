Грузинский патриархат примет решение о своем участии или неучастии во Всеправославном соборе 10 июня

18:57, 08 июня 2016
Диалог
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Грузинский патриархат проведет специальное заседание Синода, на который вынесет вопросы, связанные со Всеправославным собором. Заседание пройдет в пятницу, 10 июня, сообщает официальный сайт Грузинского патриархата.

Ранее уже два патриархата - Болгарский и Антиохийский - официально объявили о своем неучастии в соборе. Священный Синод Московского патриархата предложил провести экстренное Всеправославное предсоборное совещание. Он указал на то, что неучастие в соборе хотя бы одной из поместных Церквей делает проведение собора невозможным. Однако Константинопольский патриархат отклонил предложение РПЦ.

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