Константинопольская Патриархия призвала все Поместные Церкви принять участие во Всеправославном Соборе

Константинопольская Патриархия опубликовала 6 июня коммюнике следующего содержания, которое приводит греческое информационное агентство "Ромфея":

«Постоянный Священный Синод [Эндемуса] Вселенского Патриархата, приступил сегодня к своему чрезвычайному собранию под председательством Его Всесвятейшества Патриарха Варфоломея, чтобы рассмотреть продвижение к Святому и Великому Собору Православной Церкви, созванного Милостью Божией, в преддверии которого мы уже находимся.

Постоянный Священный Синод [Эндемуса] был информирован с удивлением и недоумением о положениях и мнениях, выраженных в последнее время некоторыми из Православных Церквей-сестер, и, оценив их, констатировал, что нет никаких институциональных оснований к ревизии начатых процедур, относящихся к Собору.

Кроме того, если Предстоятели Святейших Православных Церквей в соответствии с Регламентом организации и проведения Святого и Великого Собора, имеют какие-то "предложения по внесению изменений, исправлений или дополнений к тексту единогласно одобренной Всеправославными конференциями и Предсоборным синаксом Предстоятелей, касающихся тем, включенных в повестку дня Собора" (статья 11), они призываются к разработке и принятию окончательного решения в ходе работе Святого и Великого Собора через призывание Духа Святого.

Вселенский Патриархат, как Церковь первенствующая в ответственности за сохранение единства Православия, призывает всех возвыситься над обстоятельствами и принять участие, в соответствии с назначенной датой, в работе Святого и Великого Собора, как это было согласовано и подписано на всеправославном уровне, как Предстоятелями на их синаксе, так и каждой из делегаций, участвовавших в соответствующих органах в течение длительного подготовительного процесса Собора.

Дано в Патриархии 6 июня 2016 г.

Секретариат».

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