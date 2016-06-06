Всеправославный собор все еще пытаются спасти

До официального открытия Великого собора православных Церквей, который должен пройти с 18 по 26 июня на Крите, остается меньше двух недель. Несмотря на ранее приложенные усилия РПЦ и Константинополя, Болгарская православная церковь (БПЦ), похоже, укрепилась в решении не участвовать в Соборе. Также отказался ехать на Крит Одесский митрополит РПЦ. Московский патриархат предложил выработать экстренные меры по спасению Собора, но Константинополь пока не ответил на предложение Синода РПЦ.

Сегодня каких-то существенных новостей по поводу и без того неопределенного будущего Критского собора не ожидается, заявил «НГ» зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Очень многое должно произойти, – говорит Кипшидзе. – В первую очередь надо дождаться реакции Церквей на решение Синода РПЦ. Думаю, вряд ли эта реакция поступит в ближайшем будущем. Какой она будет, прогнозировать сразу нельзя».

О самоотводе Болгарской церкви стало окончательно известно 3 июня с.г., когда канцелярия Синода БПЦ опубликовала разъяснение своей позиции по Критскому собору. «Решение Священного синода категорично: Болгарская православная церковь не примет участия во Всеправославном соборе, – говорится в решении Синода. – Отменен полет правительственного самолета, который должен был доставить на Крит делегацию БПЦ. Выполненные болгарской делегацией резервирования отменены, в настоящее время ведутся переговоры об их благоприятном окончании».

Напоминаем, что 1 июня состоялось совещание полного состава Синода БПЦ. София обратила внимание на то, что от Церквей – участниц Собора требуют очень больших и необоснованных финансовых расходов, в то время как в повестке дня Всеправославного собора отсутствуют особенно важные и актуальные темы, требующие «своевременного всеправославного соборного решения». В протоколе заседания Синода БПЦ по Критскому собору было отмечено, что утвержденный регламент Собора делает невозможным редактировать в ходе его работы утвержденные на Соборе положения. Уже одобренные тексты Собора, утверждают в Софии, ранее вызвали несогласия со стороны ряда поместных Церквей. София также отвергла предложенное организаторами Собора расположение предстоятелей Церквей в зале заседаний Собора как нарушающее принцип равнопоставленного статуса православных Церквей. Зал, где планируют проводить Собор, – небольшое помещение с вытянутым прямоугольным столом. По утвержденному алгоритму рассадки предстоятелей, во главе стола должен сидеть патриарх Константинопольский Варфоломей, а остальные архиереи – по краям. По мнению БПЦ, этот вариант рассадки делает Варфоломея не первым среди равных, а главным среди нижестоящих.

Наметившееся 1 июня намерение БПЦ бойкотировать Критский собор актуализировалось два дня спустя. Неучастие Софии вызвало беспокойство в Русской церкви. 3 июня, сразу же после заявления Синода БПЦ, в Свято – Даниловом монастыре Москвы собралось срочное заседание Синода РПЦ. Обсуждая позицию болгар, Синод РПЦ особо отметил, что неучастие в Соборе хотя бы одной Церкви «составляет непреодолимое препятствие для проведения Святого и Великого собора, учитывая, что его решения могут быть приняты лишь на основе консенсуса, как следует из положений документов, одобренных собранием предстоятелей поместных Церквей». Вопрос положения (иначе, рассадки) предстоятелей Церквей на Критском соборе РПЦ пыталась урегулировать еще 1-го числа (подробнее в «НГ» от 03.06.16).

Синод РПЦ также отметил «неопределенность относительно участия в Соборе Антиохийского патриархата». Антиохия ранее выразила возмущение намерением Константинополя вмешаться в ее конфликт с Иерусалимской церковью насчет юрисдикционной принадлежности Катара. Конфликт Иерусалима с Антиохией внес сложности в работу Критского собора: так, Антиохия отказалась подписывать соборный документ «Таинство брака и препятствия к нему». Под «брачным» документом также отказалась подписываться Грузинская православная церковь (ГПЦ). Кроме этого, Синод ГПЦ в конце мая раскритиковал документ «Миссия Православной церкви в современном мире», еще один основополагающий документ предстоящего Критского собора, заявив, что данный текст «содержит серьезные экклезиологические и терминологические ошибки и требует кропотливой переработки». «Если документ не будет изменен, Церковь не подпишет его», – говорилось в решении Синода ГПЦ от 25 мая.

4 июня стало известно, что митрополит Одесский Агафангел (Саввин) Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отказался ехать на Собор и его самоотвод был одобрен митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием (Березовским). Возможно, отказ постоянного члена Синода УПЦ МП ехать на Крит – это знак скрытого, но доходчивого протеста УПЦ МП против политики, которую ведет Константинополь в Украине, Молдавии и Румынии. УПЦ МП, а также РПЦ неоднократно выражали беспокойство насчет намерений Константинополя помогать режиму Петра Порошенко в создании в Украине единой поместной Церкви, куда бы вошли институции, которые Московский патриархат считает неканоническими.

ng.ru