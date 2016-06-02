Болгарская Православная Церковь потребовала отложить проведение Всеправославного Собора

Под председательством Святейшего Патриарха Неофита в Софии состоялось заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви, сообщается на официальном сайте БПЦ.

В ходе заседания Синода обсуждался вопрос подготовки к Великому и Святому Собору Православной Церкви, который, как ожидается, будет проходить с 16 по 26 июня 2016 года на острове Крит.

Синод Болгарской Православной Церкви констатировал следующие моменты:

1) отсутствие в программе предстоящего Всеправославного Собора наиболее важных и актуальным для современного Православия вопросов, требующих незамедлительного решения на всеправославном уровне;

2) высказанное рядом Поместных Православных Церквей несогласие с предлагаемой редакцией документов предстоящего Всеправославного Собора;

3) отсутствие возможности, согласно принятому регламенту Великого и Святого Собора Православной Церкви, редактировать тексты соборных документов в процессе работы Собора;

4) несогласие с предлагаемым порядком размещения Предстоятелей Поместных Православных Церквей на Собора, нарушающим принцип равноправия Первоиерархов автокефальных Церквей;

5) несогласие с предлагаемым порядком размещения наблюдателей и гостей Собора;

6) необходимость совершения больших и необоснованных финансовых расходов в случае участия БПЦ-БП в Соборе.

В этой связи Синод Болгарской Православной Церкви единодушно постановил:

1) Болгарская Православная Церковь настаивает на том, чтобы Великий и Святой Собор Православной Церкви, запланированный на 16–26 июня 2016 г., был отложен, чтобы иметь возможность более тщательно его подготовить.

2). В случае, если мнение Синода Болгарской Православной Церкви не будет учтено, деоегация Болгарской Православной Церкви не будет участвовать в работе Великого и Святого Собора Православной Церкви.

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