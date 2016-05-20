На Крите состоялась конференция в поддержку Всеправославного собора

На острове Крит завершилась работа международной конференции «В канун Святого и Великого собора Православной Церкви». Мероприятие проходило в конференц-зале Патриаршей Высшей Духовной академии Крита в течении двух дней 15 и 16 мая. Задачей конференции организаторы назвали «информирование клира и народа о необходимости созыва Всеправославного Собора».

Работу конференции предваряло торжественное богослужение в соборе святого Тита, которое возглавил Критский Архиепископ Ириней.

Приветственное послание Вселенского Патриарха Варфоломея зачитал епископ Христопольский Макарий. Предстоятель Константинопольской Церкви подчеркнул необходимость проведения общеправославного собора и призвал верующих «молиться за единство Православной Церкви».

agionoros.ru