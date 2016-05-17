Всеукраинский Совет Церквей сделал обращение относительно становления справедливости в Украине (укр.)

ЗВЕРНЕННЯ

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

щодо становлення справедливості в Україні

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій як одна з найбільших інституцій громадянського суспільства України, турбуючись про справедливість як основу громадянської злагоди на землі України, висловлює своє занепокоєння станом захисту прав людини українськими судами, здійснення ними правосуддя та становищем українських суддів.

Ми як частина громадянського суспільства разом з усім Українським народом молимося і сподіваємося, що наша державна влада зробить все залежне від неї для покращення життя наших громадян, для утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Адже саме забезпечення прав і свобод людини за Конституцією України є одним із головних обов’язків держави.

Однак будь-яка праця, будь-які потуги в цьому напрямку є марними, коли немає справедливості. Справедливість була і буде основою співжиття в демократичному суспільстві. Забезпечувати справедливість в сучасних державах покликані, насамперед, суди (судова влада) на засадах верховенства права. Водночас зробити це належним чином суди можуть тільки будучи незалежними – і від Президента, і від Парламенту, і від Уряду, і від органів прокуратури. Самостійність судової влади, поруч із владою законодавчою та виконавчою, є такою ж гарантією сталого демократичного розвитку України, як і недопущення узурпації влади в “одних руках” чи в одному державному органі.

Мусимо з гіркотою констатувати – справедливості сьогодні бракує. Часто виною тому є і недосконале законодавство, і “черства” поведінка чиновників, і несправедливі судові рішення. Все це разом підсилює негативне ставлення у суспільстві до суддів. Свою недобру роль в цьому процесі відіграють також і окремі приклади недоброчесної поведінки окремих суддів чи членів їхніх родин. Проте це не може бути підставою для огульного звинувачення всіх суддів без розбору в корумпованості, продажності та непорядності.

Політична влада проголосила судову реформу однією з найважливіших та намагається здійснювати її у відповідності до міжнародних рекомендацій. Проводяться перевірки усіх без винятку суддів на предмет компетентності та доброчесності, десятки суддів звільнено за порушення присяги. Ці кроки дають надію на справедливий суд в Україні, адже в чітко структурованій, прозорій та справді незалежній судовій системі мають працювати не тільки добре підготовлені спеціалісти-юристи, а й морально стійкі та порядні громадяни.

На жаль, деякі радикально налаштовані політики та громадські діячі продовжують розпалювати ненависть та зневагу до суду, підбурюючи людей до відверто незаконних, а іноді і злочинних, насильницьких дій проти суддів. Такі дії нищать авторитет суду та повагу до нього, руйнують віру у справедливість та право, стають перепоною на шляху судової реформи.

Просимо українське суспільство бути більш толерантним, більш милосердним і справедливим до усіх своїх громадян без винятку.

Закликаємо українських суддів більше шукати справедливості у нормах законодавства, беручи до уваги не тільки букву, але й дух закону, базований на справедливості, а також сміливіше знаходити в собі мужність відмежовуватись від недоброчесних колег – від осіб, чиї дії чи бездіяльність є несумісними з високим становищем судді.

Як частина громадянського суспільства, як очільники основних Церков і релігійних організацій України висловлюємо нашу готовність до діалогу та співпраці з керівниками і всім суддівським корпусом України. Ми декларуємо готовність внести свій посильний вклад у становлення справедливості в нашій Державі, бо тільки разом ми зможемо зробити наш світ добрішим і справедливішим.

Нехай на нас усіх і на Україні перебуває Боже благословення!

Прийнято на засіданні ВРЦіРО у Києві 17 травня 2016 р.