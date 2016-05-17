Совет Церквей обсудил с экспертами необходимые законодательные изменения (укр.)

Дискусія відбулася 16 травня під головуванням старшого єпископа УХЄЦ Леоніда Падуна за участі директора Департаменту у справах релігій Міністерства культури Андрія Юраша та колишніх керівників державного органу у справах релігій, а також народного депутата Віктора Єленського, повідомляє ІРС.

У порядку денному зустрічі містилися три питання: 1) попередження конфліктів у міжконфесійному середовищі; 2) удосконалення реєстрації релігійних організацій; 3) виправлення ситуації з податковими змінами щодо неприбуткового статусу релігійних організацій.

Верховний архієпископ УГКЦ Святослав (Шевчук) наголосив, що державно-конфесійний діалог має формуватися на засадах рівності, щоб усі конфесії залишалися рівними між собою, незалежно від змін у політичній ситуації. “Держава не повинна підтримувати чи фоваритизувати якусь одну церкву, закон має бути однаковим для всіх”, – підкреслив він.

Глава УГКЦ висловив позицію щодо громадянської позиції релігійних організацій:

“Церкви не втручаються у політику, але є активними в громадянському суспільстві, оскільки народ очікує від церков певних моральних орієнтирів. Проте важливо розуміти, як держава сприймає роль церков у будівництві держави? Ми хочемо розвивати взаємодію на партнерських засадах: будувати партнерські відносини з державою, але не бути підконтрольні державі”.

Архієпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) підкреслив, що запровадження податкових змін, які вимагають перереєстрації усіх релігійних організацій, є кричущим випадком некомпетентності при укладанні закону, адже зміни приймалися без врахування специфіки релігійних організацій і без консультацій з ними.

Юрист Геннадій Білорицький, помічник Головного рабина Києва та України, наголосив на необхідності скасування податкових змін, які вимагають перереєстрації статутів усіх релігійних організацій до кінця року.

Голова ДУМУ муфтій Ахмед Тамім підкреслив, що діяльність ВРЦіРО допомагає у розвитку злагоди та мирного співіснування різних конфесій, незважаючи на відмінності у доктринах і деяких поглядах, а також переконливо засвідчує те, що Україна є єдиною.

Голова Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій при Мінкультури Віктор Бондаренко закликав не відмовлятися від позитивних напрацювань минулих років. Зокрема, він вважає за доцільне відновити Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів України, яка проявила себе як ефективний міжвідомчий орган.

Водночас експерт Юрій Решетніков зауважив на тому, що деякі міжконфесійні конфлікти загострюються на ґрунті появи суперечливих законодавчих ініціатив, які вносяться до парламенту без відома релігійної спільноти та без належних консультацій з Радою Церков. На його переконання, має бути прямий діалог представників різних гілок влади із релігійною спільнотою.

Говорячи про питання удосконалення реєстрації релігійних організацій, представник УГКЦ протоієрей Олекса Петрів озвучив позицію Всеукраїнської Ради Церков. Вона полягає у запроваджені єдиної реєстрації релігійних організацій в органах у справах релігії (не нижче ніж на рівні області) замість кількох розрізнених процедур, а також недопущення жодної обов'язкової перереєстрації релігійних організацій.

Директор Департаменту Андрій Юраш запевнив представників конфесій, що саме такий підхід буде покладено в основу законотворчого процесу, який вже розпочався в Мінкультури.