Налоговые изменения требуют перерегистрации до конца года 35 тысяч религиозных организаций

Представители конфессий на заседании Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) раскритиковали Закон от 17.07.2015 года № 652-VIII о налогообложении неприбыльных учреждений и организаций, сообщает ИРС.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обеспокоен неудачными изменениями в Налоговый кодекс Украины, которые требуют перерегистрации уставов всех неприбыльных организаций до конца года.

По мнению Совета Церквей, этот Закон вводит опасный прецедент, когда вместо законодательного регулирования от всех 35 тысяч религиозных организаций требуется обязательная перерегистрация уставов до конца года, как условие внесения их в новый Реестр, иначе все пожертвования будут облагаться налогом.

При этом, в устав каждой неприбыльной организации требуется внесение нормы о запрете распределения доходов между её учредителями, членами, работниками, членами органов управления. Однако на практике, считает ВСЦиРО, это может создать проблемы для религиозных организаций, которые постоянно расходуют полученные пожертвования для осуществления благотворительной деятельности и милосердия среди различных категорий нуждающихся лиц, в том числе для помощи собственным прихожанам, армии, переселенцам, сиротам, тяжелобольным и т.д..

В связи с этим, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций во время встречи с Президентом Украины подчеркнул необходимость "устранить двусмысленные нормы в налоговом законодательстве, которые препятствуют текущей деятельности религиозных организаций":

Удалить религиозные организации из сферы действия абзаца третьего подпункта 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины;

Предусмотреть некоммерческий статус для всех религиозных организаций непосредственно в Налоговом кодексе Украины и Законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях», чем обеспечить автоматическое внесение их в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

В своем обращении ВСЦиРО вновь подтвердил свое стремление наладить постоянный диалог с руководством государства, "направленный на утверждение в Украине свободы вероисповедания, высоких моральных ценностей и на развитие партнерских отношений между государством и религиозным сообществом".

Представители конфессий на заседании Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) раскритиковали Закон от 17.07.2015 года № 652-VIII о налогообложении неприбыльных учреждений и организаций, сообщает ИРС.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обеспокоен неудачными изменениями в Налоговый кодекс Украины, которые требуют перерегистрации уставов всех неприбыльных организаций до конца года.

По мнению Совета Церквей, этот Закон вводит опасный прецедент, когда вместо законодательного регулирования от всех 35 тысяч религиозных организаций требуется обязательная перерегистрация уставов до конца года, как условие внесения их в новый Реестр, иначе все пожертвования будут облагаться налогом.

При этом, в устав каждой неприбыльной организации требуется внесение нормы о запрете распределения доходов между её учредителями, членами, работниками, членами органов управления. Однако на практике, считает ВСЦиРО, это может создать проблемы для религиозных организаций, которые постоянно расходуют полученные пожертвования для осуществления благотворительной деятельности и милосердия среди различных категорий нуждающихся лиц, в том числе для помощи собственным прихожанам, армии, переселенцам, сиротам, тяжелобольным и т.д..

В связи с этим, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций во время встречи с Президентом Украины подчеркнул необходимость "устранить двусмысленные нормы в налоговом законодательстве, которые препятствуют текущей деятельности религиозных организаций":

Удалить религиозные организации из сферы действия абзаца третьего подпункта 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины;

Предусмотреть некоммерческий статус для всех религиозных организаций непосредственно в Налоговом кодексе Украины и Законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях», чем обеспечить автоматическое внесение их в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

В своем обращении ВСЦиРО вновь подтвердил свое стремление наладить постоянный диалог с руководством государства, "направленный на утверждение в Украине свободы вероисповедания, высоких моральных ценностей и на развитие партнерских отношений между государством и религиозным сообществом".