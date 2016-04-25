В Ивано-Франковске представители УПЦ и ОБСЕ обсудили религиозную ситуацию в регионе

22 апреля в офисе Миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске состоялась встреча представителей Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

На встрече стороны обсудили вопрос соблюдения в Украине прав верующих и аспекты духовной жизни на Прикарпатье.