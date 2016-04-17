Папа Римский, патриарх Константинопольский и архиепископ Афинский призывают к солидарности с беженцами

Папа Римский Франциск вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским Иеронимом Вторым подписали совместное заявление, в котором призвали мировое сообщество к солидарности с беженцами.

Подписание документа состоялось в ходе встречи троих религиозных лидеров на греческом острове Лесбос в Эгейском море сегодня, передает Deutsche Welle.

В документе отмечается, что Европа находится на пороге одного из крупнейших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны. Мир не может игнорировать ситуацию, при которой нарушаются права людей, которые массово подвергаются преследованиям за религиозные убеждения или принадлежность к этническим меньшинствам, говорится в декларации.

Духовные пастыри призывают "всех политических лидеров всеми способами содействовать тому, чтобы каждый человек в отдельности и все группы, включая христиан, оставались у себя на родине и могли жить в мире и безопасности", передает агентство dpa.

Подписанты выступают за борьбу с опасными маршрутами миграции - как из Турции в Грецию по Эгейскому морю, - и отмечают в этой связи необходимость внедрения программ по переселению беженцев и борьбы с их нелегальными перевозчиками.

Вместе с Папой Римским в столице Италии на самолете отправились 12 сирийских беженцев.

Как сообщалось, после заключения соглашения между Евросоюзом и Турцией об ограничении движения нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос находятся тысячи мигрантов. Вскоре большинство из них депортируют в Турцию.