Всеукраинский Совет Церквей выступил против возвращения рекламы пива

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предостерегает Верховную Раду от решения о возвращении рекламы пива на телевидение, радио и в места продажи.

Речь идет о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе», предусмотренные законопроектом № 2971-д о регулировании производства и оборота пива, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

В обращениях Совета Церквей отмечается: «Законопроект №2971-д подталкивает украинское общество еще ближе к пагубной пропасти алкоголизма и предлагает разрешить рекламировать пиво 24 часа в сутки на радио и телевидении, а также разрешить спонсорство мероприятий широкого спектра, в том числе через промо-акции в местах продаж».

К большому сожалению, замечает ВСЦиРО, профильный комитет ВР поддержал эти изменения, закрывая глаза на проблему детского алкоголизма в Украине и все большего привлечения молодежи к пьянству за рекламу и навязчивое спонсорство.

Религиозные деятели отмечают, что «жесткое ограничение, а в отдельных сферах и полный запрет рекламы алкогольной продукции и ее торговых марок будут способствовать улучшению духовного и физического здоровья украинского народа».

«Государству следует больше популяризировать здоровый образ жизни и еще больше ограничивать любые формы популяризации алкогольных напитков», – отмечается в обращениях ВСЦиРО, направленных к Президенту Украины и парламентских фракций 12 апреля.