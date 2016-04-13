Об итогах поездки делегации Совета Церквей в Нидерланды

«Хотя Украина движется в Европу, мы хотим остаться верными вечным нравственным принципам»

Делегация Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) 29 марта побывала в Гааге (Королевство Нидерландов), где встретилась с политическими и общественными деятелями этой страны. Встреча прошла накануне консультативного референдума в Нидерландах об утверждении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об итогах визита и вопросах, которые обсуждали стороны, рассказывает Станислав Носов, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине.

— Станислав Викторович, расскажите о цели поездки.

— На данный момент из 28 стран, входящих в Европейский Союз, только Нидерланды не подтвердили еще своё согласие на ассоциацию Украины с ЕС. В этой стране окончательное решение должно быть принято на основании референдума, который запланирован на 6 апреля. Наш визит в Гаагу в его преддверии состоялся по инициативе ВСЦиРО. Мы встретились с голландским правительством и озвучили не столько своё мнение как церковных лидеров об ассоциации с ЕС, сколько мнение нашей паствы — украинского народа.

В составе украинской делегации было 9 человек, представляющих семь церквей и религиозных организаций: Украинскую православную церковь Киевского Патриархата, Украинскую греко-католическую церковь, Римско-католическую церковь в Украине, Церковь адвентистов седьмого дня в Украине, Объединение иудейских религиозных организаций Украины, Духовное управление мусульман Украины и Украинское библейское общество (его представлял служитель баптистской церкви). Кстати, когда нас спрашивали, почему в нашем составе нет делегата от Православной церкви Московского Патриархата, мы объясняли, что решения Совета Церквей принимается консенсусом, и поездка в Нидерланды была одобрена в том числе и представителями УПЦ (МП).

Мы были в Сенате — Первой палате их Парламента, где общались с членами Постоянного комитета по иностранным делам, встретились с Послом Нидерландов по правам человека Кейсом ван Бааром и сотрудниками МИД Нидерландов, отвечали на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Кстати, нас удивило то, что правительство этого государства умещается в небольшом двухэтажном домике, там нет раздутого бюрократического аппарата. Все размещено очень компактно для более четкой работы на благо страны.

Первое, что нас спрашивали: «Почему вы как религиозные лидеры приехали по политическому вопросу? Ведь ассоциация с ЕС — это всё-таки вопрос политический». Наша делегация отвечала так: «Мы представляем мнение украинского народа. Мы видим переживания нашей паствы, сегодняшнюю боль украинцев. И мы хотели бы, чтобы их жизнь менялась в лучшую сторону, чтобы люди радовались не только материальному благополучию, но и имели достойные цели, планы, перспективы. Ведь если говорить о молодом поколении украинцев, то оно желает иметь выход на Европу с перспективой учебы, обмена мнениями, укрепления дружеских контактов. Молодые люди видят в сотрудничестве с Европой возможность для развития как своей личности, так и в целом страны. Позицию этих людей мы и хотим донести до европейцев».

— Как отреагировала голландская сторона на такую позицию?

— В Сенате сказали, и Посол Нидерландов по правам человека Кейс ван Баар подчеркнул, что само правительство Нидерландов поддерживает украинцев в стремлении интегрироваться в Европу. Руководители страны рады сотрудничать, иметь дружеские отношения и в экономической, и в религиозной сфере. И сказали, что немногим ранее они уже поставили свои подписи за Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Однако по голландскому законодательству этого недостаточно — официальные решения должны пропускаться через референдум. На тот момент они сказали, что еще не знают, как отреагирует народ, за что он проголосует, однако подчеркивали, что как руководители разных сфер государства они уверены, что в случае позитивного решения вопроса это станет полезным для развития обеих стран — Украины и Голландии.

Когда мы присутствовали в Сенате, Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет спросил: «Мы вам протягиваем руку дружбы. Вы ее принимаете?» Они ответили: «Мы как правительство принимаем, и готовы также протянуть вам руку дружбы и сотрудничества. Но мы — слуги народа, выполняем его волю. Сделаем так, как скажет народ».

Потом мы встречались с журналистами, отвечали на вопросы. Было множество фотокорреспондентов, делавших съемку нашей делегации, в которой вместе были собраны и мусульмане, и иудеи, и католики, и православные, и протестанты. Кстати, если говорить о самих голландцах, то по статистике большинство людей — верующие, около 60%. Большая часть из них — это протестанты (наиболее крупные церкви — лютеране и кальвинисты). Есть также много католиков.

Вечером у нас была встреча с послом Украины в Королевстве Нидерландов Александром Гориным, очень тепло общались. В частности, этот человек хорошо знает адвентистов, уважает их. Говорит: «Я знаю, что адвентисты соблюдают Заповеди Божьи, это очень ценно для общества».

На эту встречу приходили и украинцы, которые там проживают — около 50 человек, среди них некоторые религиозные лидеры. Всего в Голландии проживает около семи тысяч украинцев.

— Голландцы наслышаны об Украине?

— Посольство Украины в Нидерландах проводит различные мероприятия, особенно в последнее время перед референдумом. В эту страну приезжали артисты, пели украинские песни, чтобы привлечь внимание людей, чтобы они больше услышали об Украине. Проходили политические встречи на разных уровнях. Нам говорили, что религиозные встречи для Нидерландов, такие как визит нашей делегации — значимое событие, потому что голландцы видят дружбу украинских религиозных лидеров, представителей разных церквей и религиозных организаций, и делают вывод, что Украина меняется в лучшую сторону в мировоззрении, в подходе к жизни.

Конечно, мы понимаем, что сегодня в жизни Украины очень много переживаний, политическая ситуация является весьма сложной, в законодательстве страны также есть проблемы, которые необходимо решать, и коррупция все еще не преодолена. Мы эти вопросы тоже озвучивали в том контексте, что Европа может помочь Украине осуществить те цели, к которым она движется.

— Затрагивался ли вопрос об однополых браках, узаконенных в некоторых странах ЕС?

— Представители Сената и МИД Нидерландов задавали вопрос: какова наша реакция как церквей на однополые браки. Дело в том, что в Нидерландах, к сожалению, открыто допускается употребление так называемых “легких” наркотиков, а однополые браки официально разрешены государством. Они призывали нас по-человечески относиться к этим людям, которые, как мы убеждены, ведут неправильный образ жизни.

В ответ на это мы как представители церквей сказали, что наше учение, любой из церквей и религиозных организаций, чётко и прямо говорит, что однополые браки — это грех, нарушение Закона Божьего, на это нет воли Творца. Поэтому мы как церковь выражаем негодование, несогласие, утверждаем, что это неправильно. Несмотря на то, что мы движемся в Европу, мы остаёмся верными вечным нравственным принципам, и хотели бы, чтобы эти принципы государство тоже соблюдало. Божий подход к вопросу семьи и брака остаётся неизменным. И мы на этом будет стоять и не можем иначе.

Это единая позиция всех участников ВСЦиРО. И мы об этой позиции заявляли нашему Парламенту, когда из Конституции Украины пытались исключить формулировку, что брак — это «союз между мужчиной и женщиной». Мы же хотели сохранить эту норму Конституции, что это у нас должно остаться непоколебимым. Голландцы выслушали наше мнение и говорят: «Ну, вы всё равно должны таких людей уважать просто на человеческом уровне. Как бы вы ни относились к их выбору, вы не должны по отношению к ним применять насилие, избивать». Обе стороны озвучили свою позицию и пожелания. Мы услышали друг друга.

— То есть, вопрос о легализации однополых браков не преподносили как обязательное условие для ассоциации с ЕС?

— В форме ультиматума этот вопрос представители голландского правительства нам не ставили. Они просто высказывали пожелание, чтобы подобные вопросы мы решали европейскими методами, без насилия. К сожалению, в Украине порой нетерпимость к представителям ЛГБТ-сообщества проявляется в виде агрессии, что в итоге причиняет страдания многим людям — как тем, кто восстаёт против извращений, так и тем, кто их практикует.

— В чем, на Ваш взгляд, значение этого визита делегации ВСЦиРО в Нидерланды?

— Это уже шестая подобная поездка Совета Церквей. Раньше делегация ВСЦиРО побывала в Израиле, Бельгии, Норвегии, Канаде, США. Визит в Королевство Нидерландов состоялся, во-первых, ради дружбы, общения между религиозными лидерами, чтобы наша паства, украинские верующие видели, что наша задача не конфликтовать, а, наоборот, находить точки соприкосновения, в первую очередь в своей стране. И, неся каждый своё убеждение, мы говорили о наших принципах, уважая друг друга, не имея конфликтных действий.

Во-вторых, мы хотели высказать мнение народа, и когда мы шли по улице и нас фотографировали, то сами голландцы говорили, что для них это тоже значимо, что лидеры различных церквей могут быть вместе. Идя по улице, мы свидетельствовали о нашей общей цели, о том, что церкви тоже желают блага для людей, чтобы они могли обрести не только Царство Божье в вечности, но и сегодня могли жить в радости, в общении, в дружбе.

Иисуса Христа однажды ученики спросили: «…вот, мы оставили все и последовали за Тобою». Иисус ответил: «…истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Мк. 10:28-30). Это желание каждой церкви, каждого религиозного лидера — принести радость людям и привести их к счастью как здесь, сегодня (насколько это возможно), так и в Вечности.

irs.in.ua

Беседовал Игнат Меренков

Фото предоставил Станислав Носов