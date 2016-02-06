Чем отличается православие от католичества?

Что случилось?

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл встретится с папой римским Франциском. Встреча, как сообщила пресс-служба Ватикана, состоится 12 февраля на Кубе, в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване.

Что в этом такого важного?

Хотя бы то, что это первый случай в истории, когда московский патриарх встречается с папой римским. Между православной и католической церквами много исторических разногласий. Тем не менее, предстоятели других православных церквей иногда встречаются с папой, а Русской православной — никогда.

Разве православных церквей много?

Да, в отличие от римско-католической, православная церковь не централизирована — в мире насчитывается 15 поместных православных церквей. Каждая поместная православная церковь сама определяет характер и меру отношений с другими церквами, в том числе с католической. Поэтому, например, константинопольская церковь имеет регулярные контакты с Римом, и константинопольский патриарх и папа римский довольно часто встречаются.

Почему папа и патриарх встречаются в аэропорту? Немного странное место для исторической встречи.

Да. И это показательно. Встречи папы с предстоятелями других поместных православных церквей проходят не на нейтральной территории, а дома у одной из сторон. Например, встреча понтифика с константинопольским патриархом в декабре 2014 года состоялась в Стамбуле — древнем Константинополе. Они также встречались в Риме и Иерусалиме — общих святынях для всех христиан. Видимо, в РПЦ не хотят преувеличивать значение встречи патриарха Кирилла и папы римского, опасаясь вызвать недовольство со стороны консервативных кругов в церкви. Католиков в этих кругах принято считать еретиками, так что никакой дружбы с ними быть не может.

А как в Русской церкви относились к возможности встречи раньше?

Русская православная церковь традиционно воздерживалась от двусторонних встреч на таком уровне. Папа Иоанн Павел II мечтал о встрече с прежним патриархом московским Алексием II, но тот всегда уклонялся. Как и сейчас, главной причиной была позиция радикальных «консерваторов».

Православные и католики всегда были порознь?

Нет. До XI века они составляли одну христианскую церковь, которая была неразделенной. Потом по причине некоторых богословских расхождений, а также из-за обострившихся политических, социальных и культурных разногласий между западом и востоком они прекратили общение друг с другом. И это общение до сих пор не восстановлено, несмотря на то, что многие из разногласий прошлого ушли.

Чем отличается католичество от православия сейчас?

Сейчас главным отличием католичества от православия является вопрос о роли первенствующего епископа в церкви и природе его первенства. Для католической церкви это епископ Рима (папа), первенство которого, по учению этой церкви, имеет божественное происхождение. Для православных такая интерпретация первенства неприемлема. Они готовы вернуться к тому пониманию Римского первенства, которое существовало в первом тысячелетии. В то время восточная церковь интерпретировала это первенство как такое, о котором церкви договорились между собой, чтобы им легче было координировать свою деятельность, но не как божественное установление. Этот вопрос не может быть пока решен даже в рамках двустороннего диалога.

Ясно. А есть разногласия, которые решаются через диалог?

Да. Например, вопрос о способе исхождения Святого Духа в Святой Троице. Православные считают, что Святой Дух исходит только от Отца, но не от Сына. А католики — что и от Отца, и от Сына. В эпоху средневековья этот вопрос вызвал напряженные споры. Сейчас же обе стороны готовы достигнуть согласия по нему. Например, католическая сторона готова принять православную формулировку.

Католические и православные богослужения как-то отличаются?

Отличаются. То, что пришедший с улицы человек видит в католической и православной церквях, как правило, похоже: и там, и там висят иконы, стоят мощи святых, на главном месте находится алтарь, где совершается литургия. Но есть и отличия. Например, с середины XX века богослужение в католической церкви совершается на национальных, а не сакральных языках, в пении в храме обычно принимают участие все находящиеся в нем. Православное же богослужение более длительное, пышное, поет только хор, прихожане в большинстве случаев стоят, а не сидят.

Разногласия у Ватикана только с РПЦ? Или с другими Поместными православными церквами тоже?

С другими тоже. Богословские разногласия с католической церковью затрагивают все православные церкви в одинаковой мере. Но двусторонние контакты с Римом у многих из них лучше, чем у РПЦ — во всяком случае, существующие разногласия не мешают сторонам встречаться на самом высоком уровне.

Поможет ли встреча патриарха и папы сблизить две ветви христианства?

Вряд ли. Встреча в аэропорту едва ли решит какие-либо богословские вопросы и не факт, что они даже будут затрагиваться во время обсуждения. Однако встречаться лучше, чем не встречаться, и остается надежда, что в результате Православная и Католическая Церкви все же сделают еще один шаг навстречу друг другу.

Автор: архимандрит Кирилл Говорун, доктор философии, старший преподаватель Стокгольмской школы теологии, научный сотрудник Колумбийского университета (США)

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