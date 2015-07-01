Делегация Всеукраинского Совета Церквей провела ряд встреч в Берлине (укр.)

29 червня розпочався п'ятиденний візит делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до столиці Німеччини. Про це повідомляє Інстітут релігійних свобод.

Організатором поїздки виступив довголітній партнер ВРЦіРО – німецький християнсько-демократичний Фонд Конрада Аденауера. У аеропорту Берліна делегацію українських релігійних діячів зустріла керівник представництва ФКА в Києві пані Габріела Бауманн.

У перший день візиту відбулася зустріч з Президентом Фонду д-ром Гансом-Гертом Петерінгом, екс-президентом Європарламенту. Також були присутні відповідальні працівники Фонду.

Присутні обмінялися думками щодо подій в Україні, російської агресії проти нашої держави, ролі Церков і релігійних організацій у суспільному житті, подоланні конфлікту, примиренні.

Д-р Петерінг підкреслив, що Фонд поділяє позицію уряду Німеччини щодо неприйнятності російської окупації Криму та агресії на Сході України. “Цю нашу позицію ми доносимо в тому числі до російських діячів”, – зазначив він.

Зустріч відбулася у конструктивному дусі, її учасники мали можливість обмінятися думками та досвідом як щодо української тематики, так і щодо релігійного, державного та громадського життя Німеччини.

Зранку 30 червня в приміщенні Академії Фонду відбулася зустріч з д-ром Карліс Абмаєр, координатором з питань релігії ФКА. Пані Абмаєр розповіла про релігійну ситуацію в Німеччині, взаємовідносини між конфесіями і державою, між самими конфесіями, про суспільне сприйняття і роль релігії. Також відбувся обмін думками щодо порушених питань.

Наступною була зустріч з членами групи Першомученика Стефана фракції ХДС/ХСС Німецького Бундестагу. Метою створення групи, до якої входять близько 80 парламентарів, є боротьба з переслідуваннями віруючих, в першу чергу – захист християн від гонінь.

Виступаючі з німецької та української сторони підкреслили, що причиною війни на Сході України є не конфлікт між конфесіями чи націями, а російська агресія. Було зазначено, що важливо у Європі, зокрема у Німеччині, знати правду про причини конфлікту, щоби долати вплив кремлівської пропаганди, яка говорить про “громадянську” чи “релігійну” війну, замовчуючи ключову роль Росії, як агресора.

Після зустрічі для делегації відбулася автобусна екскурсія визначними місцями Берліна.

Ввечері у приміщенні Бундестагу делегацію прийняв Уповноважений у справах Церков і релігій фракції ХДС/ХСС в парламенті д-р Франц-Йозеф Юнг, екс-міністр уряду ФРН. На зустрічі йшлося про ситуацію в Україні та у світі, яка виникла у зв'язку з російською агресією проти України. Протягом 1,5 години учасники мали можливість обмінятися думками та висловити своє бачення різних аспектів ситуації.

До складу делегації ВРЦіРО, яка перебуває у Берліні, входять:

Патріарх Філарет, Предстоятель УПЦ Київського Патріархату;

Верховний Архієпископ Святослав Шевчук, Глава УГКЦ;

Архієпископ Петро Мальчук, представник РКЦ в Україні;

Валерій Антонюк, голова ВСЦ євангельських християн-баптистів;

Єпископ Михайло Паночко, президент ЦХВЄУ (п'ятидесятників);

Протоієрей Микола Данілевич, Заступник голови відділу зовнішніх зв’язків УПЦ (Московського Патріархату);

шейх Ахмед Тамім, голова Духовного управління мусульман України;

Геннадій Білорицький, помічник Головного рабина Києва і України ОІРОУ;

Олександр Заєць, голова правління Інституту релігійної свободи,

а також супроводжуючі глав Церков архієпископ Євстратій (УПЦ КП) і протоієрей Олекса Петрів (УГКЦ).