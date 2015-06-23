Всеукраинский Совет Церквей составил программу борьбы с коррупцией

Главы церквей и религиозных организаций собрались, чтобы составить программу своих совместных действий, направленных на борьбу с коррупцией в Украине.

Её обсуждение состоялось во время заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций 22 июня 2015 года под председательством руководителя Церкви адвентистов седьмого дня Виктора Алексеенко, сообщает Институт религиозной свободы.

Проект совместных мероприятий предусматривает просветительскую работу со своими верными, в частности через тематические проповеди, проведение семинаров и круглых столов, выступление с публичными обращениями против коррупционных деяний и коррупционного образа жизни. Основой для этого станет декларация ВСЦиРО по этой проблематике, которая после согласования будет представлена общественности на пресс-конференции.

Также Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций планирует привлечь в этом процессе СМИ и средства социальной рекламы, а также обратить особое внимание в просветительской работе на студенческое сообщество, судей, прокуроров, милиционеров.

Кроме этого, главы церквей и религиозных организаций призвали Президента Украины подписать принятый парламентом 2 июня законопроект № 1447 о праве религиозных организаций на учреждение учебных заведений. Совет Церквей также сформулировал свои предложения по решению проблемных вопросов, связанных с мобилизацией священнослужителей на военную службу.

Архиепископ Евстратий (Зоря) ознакомил присутствующих с информацией о результатах сотрудничества с Конституционной Комиссией по поводу предложений, направленных Советом Церквей для учёта в процессе подготовки новой редакции Конституции Украины.

Участники заседания спланировали международную деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая предусматривает меры, направленные на понимание с религиозным сообществом России и представление объективной информации о событиях в Украине.