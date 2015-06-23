В Киеве состоялось очередное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

22 июня в конференц-зале Украинского библейского общества состоялось очередное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщает church.ua. На заседании сторонами был рассмотрен ряд вопросов, в частности, состоялось обсуждение состояния государственно-церковных отношений. По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во встрече приняли председатель Информационно-просветительского отдела Киевской епархии епископ Васильковский Николай, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и сотрудник Отдела протоиерей Виталий Полищук.

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