В Дамаске состоялась встреча Антиохийских патриархов разных конфессий

Пять Антиохийских патриархов, представляющих разные конфессии, провели 8 июня совещание в православной патриархии в Дамаске. Иерархи призвали к политическому решению конфликта в Сирии, сообщает Благовест-инфо.

Во встрече приняли участие: православный Патриарх Антиохийский Иоанн Х (Язиджи), маронитский – Бешара Бутрос Ар-Раи, греко-католический Григорий III Лахам, сиро-яковитский Афрем II и сиро-католический Игнатий Юсеф III.

Главы конфессий в очередной раз отметили, что рост исламского фундаментализма представляет собой огромную опасность для Сирии. Противостоять ему может подлинное религиозное просвещение, которого желает и большинство мусульман.

Единственным выходом из настоящего кризиса в Сирии остается «политическое решение вопроса», убеждены патриархи. Все региональные державы должны объединиться в борьбе с «Исламским государством».

Патриархи призвали сирийцев защитить единство своей страны и право «свободно определять свое будущее – без участия каких-либо внешних сил».