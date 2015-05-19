Представители христианских Церквей и иудейской общины Ирака посещают Иран

Делегация в составе представителей Ассирийской Церкви Востока, Халдо-католической Церкви, Армянской Апостольской Церкви и иудейской общины Ирака посещают с 16 по 22 мая Иран. Визит проходит по приглашению иранских властей, сообщает Благовест-инфо.

Как сообщили в халдо-католическом Вавилонском патриархате, халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако, входящий в состав делегации, встречался в Тегеране с представителями иранского руководства. «Исламская Республика Иран выражает поддержку народу и правительству Ирака, поскольку обе страны имеют общую историю и цивилизацию», - рассказал после встречи патриарх Сако. Он также подчеркнул, что Иран может сыграть важнейшую роль в обеспечении стабильности в регионе, в развитии диалога между мусульманами и христианами.

Глава иранского департамента по делам национальностей и религиозных меньшинств шейх Йонеси Али также завил, что его страна «поддерживает территориальную целостность и национальный суверенитет стран региона, над которыми сегодня нависла угроза со стороны террористов и экстремистов». Он выразил надежду, что народ Ирака «сможет изгнать террористические группировки и восстановить безопасность». Шейх также сообщил, что его департамент намерен регулярно проводить встречи последователей различных религий.