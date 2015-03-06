Совет при Минобороны готовится к внедрению службы военного духовенства

Совет по делам душпастырской опеки подготовил предложения для Министерства обороны Украины по внедрению службы военного духовенства (капелланства) в Вооруженных Силах Украины. Этому вопросу было посвящено заседание, которое состоялось 5 марта в Центральном доме офицеров, сообщает ИРС.

Начальник отдела Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства Виталий Якимчук рассказал представителям Церквей об особенностях утвержденного Положения о службе военного духовенства (капелланстве) в Вооруженных Силах Украины.

Секретарь Совета по делам душпастырской опеки о. Любомир Яворский (УГКЦ) отметил необходимость проведения предварительных консультаций Министерства с представителями Совета о назначении руководителей службы на центральном и территориальном уровне, которые должны отвечать высоким моральным стандартам и понимать сущность духовного служения в армии.

Члены Совета обсудили возможную структуру службы военного духовенства. Представители Церквей создали рабочую группу для разработки типового трудового договора с военными священниками (капелланами) и типового соглашения о сотрудничестве между Минобороны и религиозными организациями по религиозной опеки личного состава Вооруженных Сил Украины.

Участники заседания отдельно рассмотрели проблематику призыва священнослужителей на военную службу во время мобилизации, что происходит вопреки религиозным установкам большинства Церквей. Совет по делам душпастырской опеки решил обратиться в Минобороны с просьбой освободить священнослужителей от воинской обязанности в пользу их душпастырского служения военнослужащим и верным своей конфессии.