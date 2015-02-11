Всеукраинский Совет Церквей встревожен отсутствием диалога с парламентом

10 февраля в помещении митрополичьих палат Святой Софии состоялось заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). Члены Совета рассмотрели религиозную ситуацию в Крыму и на Донбассе в контексте военной агрессии против Украины и актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений, сообщает ИРС.

От этого заседания председательство в ВСЦиРО переходит к Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, от Украинской Православной Церкви в заседании принял участие Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

О государственно-конфессиональных отношений присутствующим рассказал председатель Департамента по делам религий и национальностей А.Юраш. Во время дискуссии митрополит Антоний отметил необходимость соблюдения принципа равенства всех конфессий. Также участники заседания выразили обеспокоенность по поводу отмены Верховной Радой Украины Национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали.

Присутствующие заслушали информацию о подготовке визита в Украину делегации Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) из Женевы в марте этого года для изучения возможной роли этой известной международной межконфессиональной организации в содействии установлению мира в Украине. Подготовкой этого визита занимается Украинская Православная Церковь.

Во время заседания состоялась также встреча с руководством Всемирного Конгресса Украинских. Речь шла об углублении сотрудничества украинской диаспоры с общественными и религиозными объединениями Украины. Члены ВСЦиРО приняли также «Обращение об обязанности помогать в защите Родины».

По сообщению ИРС, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко отметил, что после Майдана должно было быть больше диалога и встреч между представителями власти и общества. По его словам, за последние 9 месяцев также не было ни одной серьезной встречи с Президентом Украины.

"Нас беспокоит отсутствие диалога с органами государственной власти. Нам не хватало обмена мнениями с парламентариями, чтобы понять друг друга", – добавил Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук). Он также поддержал идею проведения широкого обсуждения вопроса целесообразности ликвидации НЭК по вопросам защиты общественной морали, которое запланировано на понедельник, 16 февраля, в здании парламента.

Также главы Церквей и религиозных организаций выразили негативную оценку решению Верховной Рады ликвидировать Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты общественной морали. Религиозные деятели особенно встревожены тем, что парламентарии приняли этот закон без проведения широкого диалога с обществом и игнорируя позицию религиозного сообщества.

При этом глава Украинской Лютеранской Церкви епископ Вячеслав Горпинчук предложил обратиться к Президенту Украины с просьбой наложить вето на закон о ликвидации Комиссии для того, чтобы провести необходимое общественное обсуждение этой инициативы.