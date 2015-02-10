Украинская делегация рассказала о том, как прошел Молитвенный завтрак с Президентом США

В Вашингтоне 6 февраля состоялся 63-й Национальный Молитвенный завтрак, который собрал около 3 тысяч гостей со всего мира, включая Украину, сообщает Институт религиозной свободы.

Следуя многолетней традиции, Президент США Барак Обама выступил перед участниками мероприятия.

"Независимо от наших убеждений, какими бы ни были наши традиции, мы должны быть инструментами мира и нести свет туда, где темнота, и сеять любовь там, где есть ненависть", – подчеркнул Президент Обама.

Он также предостерег от того, чтобы вера, которая постоянно вдохновляет людей помогать другим по всему миру, не была "извращена и искажена", подобно некоторым, кто использует ее для раздора, а иногда и в качестве оружия.

В рамках этого мероприятия в американской столице прошел также традиционный 10-й Украинской молитвенный завтрак при поддержке Посольства Украины в Вашингтоне.

Участие в мероприятии приняли Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и представители евангельских Церквей, народные депутаты Украины, общественные деятели и журналисты из Украины, конгрессмены США, члены парламентов европейских стран и активисты украинской диаспоры Америки.

Присутствующие помолились за наступление справедливого мира в Украине, за Божью защиту и благосостояние для украинского народа, а также за мирную жизнь для всех народов.

Посол Украины в США Александр Моцик в своем выступлении, в частности, поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку стремления Украины к свободе, демократии и религиозной свободе, и пригласил присутствующих присоединиться к молитве за Украину и за её миролюбивый народ.

Как сообщал ИРС, накануне в здании Конгресса США состоялся Круглый стол на тему религиозных преследований на оккупированных территориях Украины.