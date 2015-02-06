В Вашингтоне состоялся Круглый стол на тему религиозных преследований на Востоке Украины и в Крыму

Накануне Национального Молитвенного Завтрака в Вашингтоне в здании Конгресса США состоялся Круглый стол на тему религиозных преследований на оккупированных территориях Украины.

Мероприятие было организовано при поддержке Христианской миссии «Евразия» и организаторов постоянного действующего Круглого стола по международной религиозной свободе, сообщает Институт религиозной свободы.

В заседании приняли участие эксперты и политики из Украины и США, в частности конгрессмен от Аризоны Трент Фрэнкс (Trent Franks), депутаты Верховной Рады Украины и немецкого Бундестага, пасторы и служители из евангельских церквей Украины, Средней Азии и США.

“Факт обсуждения на Круглом столе вопросов относительно ограничений религиозной свободы и ущемления прав верующих в Крыму и на отдельных территориях Донбасса, подконтрольных боевикам, показывает на то, что этим вопросом будет предоставляться внимание и поддержка на международном уровне”, - поделился впечатлениями председатель правления ИРС Александр Заец.

“Впервые на таком представительном уровне были подняты проблемы ограничения религиозной свободы, насилия и убийств по отношению к религиозным группам на оккупированных территориях Украины”, - заявил депутат Верховной Рады Украины, служитель Союза ЕХБ Украины Павел Унгурян.

В то же время депутат Бундестага ФРГ пастор Франк Хайнрих напомнил о резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 29 января 2015 года о необходимости защиты христиан в Европе и на Ближнем Востоке.

Участники мероприятия подробно ознакомились с состоянием церквей и условиями религиозной деятельности верующих, обсудили возможные пути помощи христианам в Крыму и на Донбассе.

Круглый стол завершился принятием рекомендаций в адрес ООН, ОБСЕ, Конгресса США и Администрации Президента Барака Обамы. Участники встречи призвали христиан всего мира молится за мир в Украине.