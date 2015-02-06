Афонские монахи призывают к прекращению богословского диалога с римокатоликами

Священный Кинот Святой Горы обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею по поводу визита Римского папы в Константинополь в ноябре 2014 года.

Как сообщает портал AgionOros.ru, текст послания был написан в декабре, но обнародован только сейчас.

"Святогорцы высказывают недоумение и обеспокоенность в связи с событиями в Константинополе. В частности лобзанием Патриарха и папы во время Божественной Литургии.

В своем письме афонские монахи приводят примеры из богослужебных книг и творений отцов Церкви, говоривших о еретических заблуждениях латинян. Кроме того они напоминают о большом числе афонских мучеников, пострадавших за отказ «согласиться с латиномудрствующими».

Вслед за преподобным Силуаном Афонским они восклицают: «Я верю только Православной Церкви: в Ней радость спасения во Христовом смирении»!

Священный Кинот Святой Горы призывает к прекращению богословского диалога с римокатоликами, которые упорствуют в своей ереси. Подобный диалог ведет только к «смущению среди верующих» и не приносит никаких иных результатов.

Афонские монахи высказывают Патриарху «свое безпокойство» и желание, «чтобы церковное единство как всех православных христиан, так и афонских монахов оставалось непоколебимым».

В заключительной части своего письма «представители всех афонских монастырей» с «сожалением и безпокойством» констатируют, что в случае продолжения сближения с латинянами могут повториться события пятидесятилетней давности, когда афонские монастыри прекратили поминовение Константинопольского Патриарха Афинагора, снявшего анафемы с папистов", - сообщает AgionOros.ru.