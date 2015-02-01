ПАСЕ официально признала дискриминацию христиан в Европе

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой выражена озабоченность в связи с дискриминацией христиан в Европе, сообщает РИА Новости.

Документ рекомендует европейским странам применять принцип "разумной адаптации", чтобы не принуждать христиан исполнять обязанности, которые противоречат их вере, и призывает средства массовой информации избегать распространения негативных стереотипов по отношению к христианам и к представителям других религий. Кроме того, резолюция ПАСЕ призывает европейские страны уважать право родителей давать образование своим детям согласно их религиозным убеждения.

Представительство Русской Православной Церкви при Совете Европы поддержало резолюцию ПАСЕ, в которой выражена озабоченность в связи с дискриминацией христиан в Старом свете.

"Принятие данной резолюции является важным шагом к признанию европейской международной организацией существования проблем дискриминации и нарушения прав христиан в Европе, невзирая на размеры общины, к которой они принадлежат", - отметил представитель РПЦ игумен Филипп (Рябых).

Он выразил надежду, что резолюция "будет внимательно изучена различными заинтересованными сторонами", а на ее основе будет налажен "мониторинг прав христиан в Европе и механизмы их защиты".