Всеукраинский Совет Церквей выступает против ликвидации Комиссии по защите общественной морали

В Верховную Раду Украины внесен законопроект № 1647, направленный на ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Автором инициативы выступила депутат Ольга Червакова (фракция БПП), сообщает ИРС.

Законопроект дает возможность без заключения Комиссии распространять продукцию сексуального или эротического характера, проводить зрелищные мероприятия такого характера, разрешает продажу, прокат и публичную демонстрацию в кинотеатрах и видеозалах аудио-, радио-, кино-, видеопродукции сексуального характера или с элементами эротики.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что это законодательное предложение содержит "риски чрезмерной либерализации сферы обращения и распространения в украинском обществе продукции сексуального или эротического характера, а также продукции, содержащей пропаганду культа насилия, жестокости, порнографии и т.п.".

Похожей позиции придерживаются главы украинских церквей и представители просемейных общественных движений.

В частности, в обращениях Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций сказано: "Убеждены, что любая свобода не может быть абсолютной, иначе перерастает в произвол и наносит ущерб другим гражданам. Так же и в сфере информационной политики Украинское государство должно принимать надлежащие меры для создания безопасного информационного пространства для детей и для защиты своих граждан от злоупотреблений со стороны СМИ".

Невзирая на замечания экспертов ВР и мнение Церквей, парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект № 1647.