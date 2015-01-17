Всеукраинский Совет Церквей будет развивать свою международную деятельность

16 января состоялось заседание Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Представители конфессий обсудили направления сотрудничества ВСЦиРО с Министерством иностранных дел Украины. Об этом сообщает ИРС.

Заседание началось с почтения памяти жертв террористического акта, который произошел под Волновахой 13 января. Присутствующие приняли участие в объявленном Президентом Украины трауре по 13-ти погибшим в этой трагедии.

Представители конфессий вместе с должностными лицами МИД Украины обсудили вопросы сотрудничества между министерством и конфессиями по обеспечению прав и духовных потребностей украинцев за рубежом, а также аспекты международной деятельности Совета Церквей. Члены Секретариата ВСЦиРО обменялись мнениями о результатах международных встреч Совета Церквей в 2014 году и наметили мероприятия на текущий год.

Архиепископ Евстратий (Зоря), представитель Председателя ВСЦиРО, сообщил Секретариату о направленных от имени Совета Церквей обращениях к Президенту Украины, главам Верховной Рады и Правительства Украины по поводу поддержки и необходимости сохранения Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК). Религиозные деятели подтвердили важность деятельности НЭК, учитывая попытки разжигания религиозной и межнациональной розни, а также необходимость защиты общественной морали в контексте внешней агрессии против Украины.

При участии представителей Министерства культуры Украины присутствующие проанализировали также актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений в Украине. Заседание Всеукраинского Совета Церквей при участии лидеров конфессий запланировано на первую декаду февраля.