В Минкультуры состоялось второе заседание по вопросам урегулирования межцерковных конфликтов

В Министерстве культуры Украины 18 декабря состоялось второе заседание рабочей группы по вопросам урегулирования актуальных межцерковных конфликтов. Украинскую Православную Церковь представлял председатель Информационно-просветительского отдела Киевской епархии, викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Николай. В ходе заседания стороны обсуждали дальнейшие пути решения конфликтов, поскольку незаконный захват храмов УПЦ продолжает быть реальностью, которую пока не удалось изменить. По материалам официального сайта Киевской Митрополии УПЦ

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