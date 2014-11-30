Папа Римский и патриарх Константинопольский призвали к миру в Украине

Папа Римский Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей И призвали к миру в Украине и обратились ко всем сторонам для решения конфликта продолжить диалог на основе международного права.

Как передает Радио Свобода, служители церквей опубликовали по этому поводу совместную декларацию, подчеркнув важность достижения мира в Украине.

”Мы призываем все заинтересованные стороны идти путем диалога и уважения международного права с целью положить конец конфликту и разрешить всем украинцам жить в гармонии”, - говорится в обращении.

Кроме того лидеры римско-католической и православной церквей призвали к ”конструктивному диалогу с исламом на принципах уважения и дружбы”.