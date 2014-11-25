Папа Римский в Европарламенте призывал институты ЕС сотрудничать чтобы возродить приоритет человеческих ценностей
Папа Римский Франциск призывает институты Европейского Союза начать сотрудничество для отстаивания человеческих ценностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. Трансляция выступления велась на сайте Европейского парламента.
”Уважаемые члены Европейского парламента, настало время сотрудничать для развития Европы, той Европы, которая вращается не только вокруг экономики, но и вокруг священной природы человека и всех неотъемлемых ценностей. И, таким образом, строительство Европы, которое мужественно охватывает свое прошлое и уверенно смотрит в будущее, нужно для того, чтобы полноценно реализовать надежды настоящего дня”, - сказал Франциск.
Папа Римский отметил, что Европа должна отбросить страх и самовлюбленность, чтобы возродить приоритет человеческих ценностей в управлении, искусстве, науке и музыке.
В этой связи понтифик акцентировал внимание на необходимости защиты прав человека.
”Я должен вновь подтвердить готовность Папского престола и католической церкви, а также Комиссии европейских епископов участвовать в содержательном, открытом и прозрачном диалога с институтами Европейского Союза”, - подчеркнул Франциск.
По его убеждению, если Европа способна ценить веру, она будет способна сопротивляться многим формам экстремизма, существующим в современном мире.
Папа Римский Франциск выступил в Европейском парламенте впервые после того, как в Европарламенте выступал Иоанн Павел II, что произошло в октябре 1988 года.