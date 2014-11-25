Патриарх Варфоломей обсудил ситуацию в Украине с вице-президентом США Джо Байденом

Вице-президент США Джо Байден 23 ноября посетил Патриаршую резиденцию в стамбульском квартале Фанар, сообщает "Седмица.Ру" со ссылкой на информационные агентства "Ромфея" и "Амен".

На его встрече с Патриархом Варфоломеем присутствовали митрополиты Елпидифор Прусский и Максим Силиврийский, архиграмматевс (главный секретарь) Священного Синода архимандрит Варфоломей Самарас, архидиакон Иоаннис Хрисавгис, диакон Нифонт Цималис, посол США в Анкаре и сотрудники американского посольства.

Джо Байден обсудил с Патриархом положение православного меньшинства в Стамбуле, проблемы христиан на Ближнем Востоке, ситуацию в Украине, грядущий визит Папы Римского Франциска на Фанар и вопрос об открытии Халкинской богословской школы.

Патриарх Варфоломей поблагодарил Джо Байдена за интерес к делам Константинопольского патриархата.

Вице-президент США заявил журналистам, что находится под впечатлением личности Патриарха Варфоломея и охарактеризовал его как "человека, который делает то, о чем говорит".

После беседы Константинопольский Патриарх провел для Джо Байдена экскурсию в кафедральном соборе св. великомученика Георгия Победоносца.