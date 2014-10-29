Патриарх Коптской Церкви Феодор II в Москве: Посещая Православную Церковь, исполняемся благодати

28 октября в Москву прибыл Патриарх Коптской Церкви Феодор II. Его Святейшество посещает Русскую Православную Церковь впервые после своего избрания на Патриарший престол в ноябре 2012 года, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

Приветствуя высокого гостя, митрополит Иларион выразил надежду, что визит в Русскую Православную Церковь будет плодотворным и оставит добрые воспоминания.

«Мы очень рады приехать с визитом в вашу Церковь. Некоторые из членов сопровождающей меня делегации уже были здесь, остальные, как и я, прибыли в первый раз. Буду рад встретиться со Святейшим Патриархом Кириллом. Мы знаем, что, посещая Русскую Православную Церковь, исполняемся благодати», — отметил глава Коптской Церкви.

Завершится пребывание Патриарха Феодора II в пределах Русской Православной Церкви 4 ноября.

По материалам Службы коммуникации ОВЦС МП