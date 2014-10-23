Глава УГКЦ: Продав свой голос, вы совершите моральное преступление против собственного государства

Приближаются Выборы в Верховную Раду Украины. Таких выборов Украина еще не знала. От них зависит будущее не только Украины, а и Европы.

Об этом заявил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время пресс-конференции 23 октября во Львове в рамках Встречи восточных католических иерархов Европы, которая в этом году посвящена 25-летию выхода УГКЦ из подполья, - сообщает Департамент информации УГКЦ.

Верховный Архиепископ УГКЦ подчеркнул, что каждый гражданин Украины должен воспользоваться правом своего голоса, чтобы «сказать правду».

«Пристально присматривайтесь к кандидатам в депутаты Верховной Рады! Кандидат должен быть стойким и твердым в основах христианской морали всегда, не только перед выборами, после них, а и во время избирательных гонок», - призвал он.

Глава УГКЦ вспомнил, что УГКЦ никогда не участвовала в политической агитации и строго наказывала священнослужителей за такое. «Однако мы всегда поощряем наших верных делать правильный выбор. Ведь много есть таких, которые обещают золотые горы, но не способны сделать то, о чем говорят», - продолжил он.

Блаженнейший Святослав предостерег от коррупции во время выборов: «Продав свой голос, вы совершите моральное преступление против собственного государства».